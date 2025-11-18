Niektóre z tych nazw mają swoje uzasadnienie w historii, inne są językowym żartem losu. Warto jednak wiedzieć, że polskie nazewnictwo kryje prawdziwe perełki, które od lat zadziwiają mieszkańców, turystów i internautów.

Nazwy, które śmieszą obcokrajowców

Dla turystów z zagranicy język polski sam w sobie bywa trudny i zabawny, podobnie jak dla Polaków brzmienie czeskiego. Nic dziwnego, że nazwy miejscowości z charakterystycznymi dźwiękami "ś", "ć", "dź", "ź", "sz" czy "cz" często wywołują u przyjezdnych szeroki uśmiech. Takie reakcje budzą chociażby Ciepielów, Gołowierzchy czy Nielisz.

Sympatię budzą też miejscowości, których nazwy nawiązują do znanych stolic i miast Europy. W Polsce można więc odwiedzić Paryż, Rzym i Wenecję (wszystkie w województwie kujawsko-pomorskim), a także wieś Włochy (w województwie świętokrzyskim).

Najwięcej emocji wzbudzają jednak miejscowości, których nazwy w innych językach brzmią co najmniej niefortunnie. Na Dolnym Śląsku czy Śląsku można trafić na wiele spolonizowanych form dawnych niemieckich nazw.

Najbardziej zaskakujące wsie w Polsce

W zestawieniach najdziwniejszych nazw regularnie pojawiają się te same miejscowości, które od lat bawią i intrygują Polaków. Oto kilka z nich:

Sucha Psina (woj. opolskie)

Zgon (woj. warmińsko-mazurskie)

Dziewki (woj. śląskie)

Żabi Róg (woj. warmińsko-mazurskie)

Rączki (woj. świętokrzyskie)

Niemyje-Ząbki (woj. podlaskie)

Krzywe Kolano (woj. kujawsko-pomorskie)

Szparki (woj. warmińsko-mazurskie)

Pupkowizna (woj. mazowieckie)

Zimna Wódka (woj. opolskie)

Pupki (woj. warmińsko-mazurskie)

Lenie Wielkie (woj. kujawsko-pomorskie)

Cyców (woj. lubelskie)

Męcikał (woj. pomorskie)

Stolec (woj. dolnośląskie)

Pisklaki (woj. lubelskie)

Swornegacie (woj. pomorskie)

Wielowieś (woj. śląskie)

Zezuj (woj. warmińsko-mazurskie)

Niektóre z tych nazw brzmią jak żart, inne, jak pomyłka w rejestrze geograficznym. Mimo to wszystkie są prawdziwe.

Skąd się biorą nietypowe nazwy?

Polskie miejscowości często zawdzięczają swoje nazwy dawnym rzemieślnikom, właścicielom ziemskim lub lokalnym legendom. To dlatego Kożuchów kojarzy się z garbarstwem, a Nowa Sól - z produkcją soli. Jednak nie wszystkie nazwy mają tak oczywiste źródła. Niektóre z nich trudno wytłumaczyć, bo zamiast etymologicznego sensu wywołują raczej śmiech lub zaskoczenie.

Trudno na przykład oprzeć się pytaniu, co mogło dziać się w miejscach takich jak Gapowo, Charciebałda czy Flakowizna.

