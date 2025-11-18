Najdziwniejsze nazwy wsi w Polsce. Trudno uwierzyć, że naprawdę istnieją
Podróżując po Polsce, można natrafić na miejsca, które zaskakują nie tylko widokami, ale przede wszystkim... nazwą. Czasem wystarczy zjechać z głównej trasy, by odkryć tabliczkę z napisem, przy którym nie da się nie uśmiechnąć. W wielu przypadkach to właśnie zdjęcie z takiej tablicy staje się najlepszą pamiątką z wyjazdu.
Niektóre z tych nazw mają swoje uzasadnienie w historii, inne są językowym żartem losu. Warto jednak wiedzieć, że polskie nazewnictwo kryje prawdziwe perełki, które od lat zadziwiają mieszkańców, turystów i internautów.
Nazwy, które śmieszą obcokrajowców
Dla turystów z zagranicy język polski sam w sobie bywa trudny i zabawny, podobnie jak dla Polaków brzmienie czeskiego. Nic dziwnego, że nazwy miejscowości z charakterystycznymi dźwiękami "ś", "ć", "dź", "ź", "sz" czy "cz" często wywołują u przyjezdnych szeroki uśmiech. Takie reakcje budzą chociażby Ciepielów, Gołowierzchy czy Nielisz.
Sympatię budzą też miejscowości, których nazwy nawiązują do znanych stolic i miast Europy. W Polsce można więc odwiedzić Paryż, Rzym i Wenecję (wszystkie w województwie kujawsko-pomorskim), a także wieś Włochy (w województwie świętokrzyskim).
Najwięcej emocji wzbudzają jednak miejscowości, których nazwy w innych językach brzmią co najmniej niefortunnie. Na Dolnym Śląsku czy Śląsku można trafić na wiele spolonizowanych form dawnych niemieckich nazw.
Najbardziej zaskakujące wsie w Polsce
W zestawieniach najdziwniejszych nazw regularnie pojawiają się te same miejscowości, które od lat bawią i intrygują Polaków. Oto kilka z nich:
- Sucha Psina (woj. opolskie)
- Zgon (woj. warmińsko-mazurskie)
- Dziewki (woj. śląskie)
- Żabi Róg (woj. warmińsko-mazurskie)
- Rączki (woj. świętokrzyskie)
- Niemyje-Ząbki (woj. podlaskie)
- Krzywe Kolano (woj. kujawsko-pomorskie)
- Szparki (woj. warmińsko-mazurskie)
- Pupkowizna (woj. mazowieckie)
- Zimna Wódka (woj. opolskie)
- Pupki (woj. warmińsko-mazurskie)
- Lenie Wielkie (woj. kujawsko-pomorskie)
- Cyców (woj. lubelskie)
- Męcikał (woj. pomorskie)
- Stolec (woj. dolnośląskie)
- Pisklaki (woj. lubelskie)
- Swornegacie (woj. pomorskie)
- Wielowieś (woj. śląskie)
- Zezuj (woj. warmińsko-mazurskie)
Niektóre z tych nazw brzmią jak żart, inne, jak pomyłka w rejestrze geograficznym. Mimo to wszystkie są prawdziwe.
Skąd się biorą nietypowe nazwy?
Polskie miejscowości często zawdzięczają swoje nazwy dawnym rzemieślnikom, właścicielom ziemskim lub lokalnym legendom. To dlatego Kożuchów kojarzy się z garbarstwem, a Nowa Sól - z produkcją soli. Jednak nie wszystkie nazwy mają tak oczywiste źródła. Niektóre z nich trudno wytłumaczyć, bo zamiast etymologicznego sensu wywołują raczej śmiech lub zaskoczenie.
Trudno na przykład oprzeć się pytaniu, co mogło dziać się w miejscach takich jak Gapowo, Charciebałda czy Flakowizna.
