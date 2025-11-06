Pluskwy są owadami nocnymi, które żywią się krwią ludzi i zwierząt. Panuje błędne przekonanie, że pojawiają się wyłącznie w brudnych mieszkaniach. Ale czystość nie ma znaczenia, bo... przenoszą się bardzo łatwo. Najczęściej trafiają do domów wraz z bagażem po pobycie w hotelu czy hostelu. Mogą ukrywać się także w używanych meblach.

Jak rozpoznać obecność pluskiew?

Pluskwy osiągają długość do 5-7 mm. Ich ciała są spłaszczone, co ułatwia im ukrywanie się w najdrobniejszych szczelinach. Pierwszym sygnałem ich obecności są ślady ugryzień na ciele, zauważane po nocy - czerwone, swędzące ślady ułożone w rzędach lub skupiskach na ciele. Początkowo można je pomylić z ukąszeniami pcheł, zwłaszcza jeśli w domu obecne są psy lub koty.

W mieszkaniu warto szukać także charakterystycznych oznak:

ciemnych kropek , czyli odchodów owadów

, czyli odchodów owadów pustych wylinków , które zostawiają po linieniu

, które zostawiają po linieniu jaj składanych w gniazdach

Najczęstsze kryjówki pluskiew

Łóżko to główne miejsce bytowania pluskiew. Chowają się w materacach, zwłaszcza przy szwach i w narożnikach oraz w ramach łóżek. Można je znaleźć również w meblach tapicerowanych, w szczelinach przy listwach przypodłogowych czy we framugach drzwi.

Niektóre kryjówki bywają zaskakujące, np. gniazdka elektryczne czy przestrzenie pod dywanami. Dzięki spłaszczonemu ciału owady potrafią wciskać się w szczeliny tak drobne, że trudno je zauważyć.

Pluskwy rozmnażają się w szybkim tempie. Niewielka kolonia, jeśli pozostanie niezauważona, w krótkim czasie może opanować całe mieszkanie. Ich dyskretny tryb życia oraz umiejętność ukrywania się sprawiają, że wiele osób odkrywa problem dopiero wtedy, gdy owadów jest już bardzo dużo.

Co robić, gdy zauważy się pluskwy?

Pierwszym krokiem powinno być dokładne sprawdzenie całego mieszkania i sprzątanie - szczególnie odkurzanie szczelin, mebli i materacy. Jednak domowe metody często nie wystarczają.

W większości przypadków konieczne jest wezwanie profesjonalnej ekipy dezynsekcyjnej. Im wcześniej podejmie się działania, tym łatwiej ograniczyć skalę problemu.

Jak się zabezpieczyć przed pluskwami?

Aby uniknąć spotkania z pluskwami, warto zachować ostrożność. Przed wniesieniem do mieszkania używanych mebli należy je dokładnie obejrzeć. W hotelach dobrze jest sprawdzić szwy materaca i ramę łóżka. Rzeczy przewożone z miejsc publicznych, takich jak pociągi czy autobusy, warto kontrolować i w miarę możliwości prać w wysokiej temperaturze.

Regularne sprawdzanie szczelin i narożników w domu to także dobry sposób, aby nie przegapić pierwszych oznak obecności owadów.

red. / polsatnews.pl