Dieta osób starszych powinna być dostosowana do zmieniających się potrzeb organizmu. Wraz z wiekiem metabolizm zwalnia, układ odpornościowy staje się mniej wydolny, a ciało gorzej radzi sobie z regeneracją. Zaburzone zostaje też wchłanianie jelitowe, co rodzi konieczność wyboru produktów zawierających jak najwięcej wartościowych składników. Należy do nich m.in. mięso z indyka.

Choć wiele osób wybiera najczęściej kurczaka, coraz więcej dietetyków wskazuje właśnie na mięso z indyka jako najlepszy wybór dla osób w podeszłym wieku - i to nie bez powodu.

Dostarcza pełnowartościowego białka, a także witamin z grupy B, zwłaszcza B3 (niacyny), B6 i B12. Do tego dieta obfitująca w lekkostrawne produkty może poprawiać wydolność fizyczną, wspierać układ odpornościowy i zmniejszać ryzyko anemii.

Indyk. Niedoceniany element diety seniora

Mięso z indyka to jeden z lepszych wyborów dla osób starszych. W porównaniu do wołowiny zawiera znacznie mniej tłuszczu i cholesterolu, a jednocześnie dostarcza wartościowego białka. Jak podaje serwis dietetycy.org.pl, w 100 g mięsa z indyka znajduje się około 20-22 g białka, podczas gdy w wołowinie 18 g. Natomiast w przypadku tłuszczu jest to odpowiednio około 0,2-6,5 g i 5-18,5 g.

Indyk zawiera wspomniane wcześniej pełnowartościowe białko, które dostarcza wszystkich niezbędnych aminokwasów egzogennych. To szczególnie ważne dla seniorów, którzy z wiekiem tracą masę mięśniową i siłę. Regularne spożywanie indyka może wspierać regenerację tkanek i spowalniać procesy starzenia się mięśni.

Wpływ mięsa indyka na zdrowie seniorów

Dieta bogata w chude mięso drobiowe może zmniejszać ryzyko sarkopenii, czyli choroby związanej z utratą masy i siły mięśniowej. Metaanalizy wykazały, że wdrażając wszystkie zalecenia dietetyczne korzystne dla mięśni (w tym sięganie po obfitujące w białko mięso indyka), można zmniejszyć tempo, w jakim rozwija się choroba, nawet o 42 proc.

Spożywanie lekkostrawnego białka wpływa również korzystnie na wydolność fizyczną, odporność i zdolności poznawcze u osób powyżej 60. roku życia.

Warto dodać, że mięso indycze to dobre źródło żelaza hemowego, które wspiera produkcję czerwonych krwinek i zapobiega niedokrwistości.

Z kolei witaminy z grupy B odpowiadają za prawidłową pracę układu nerwowego i wspomagają metabolizm. Obecność cynku, selenu i fosforu dodatkowo wzmacnia odporność i wspiera zdrowie kości.

Jak rozpoznać dobrej jakości mięso z indyka?

Kupując indyka, warto zwracać uwagę na kolor mięsa. Powinno mieć jednolity, lekko różowy odcień, bez sinych przebarwień. Niepokojącym sygnałem są białe prążki lub pasma na powierzchni. Mogą one świadczyć o szybkim przyroście masy mięśniowej u ptaka, co bywa związane ze stosowaniem antybiotyków.

Najlepiej wybierać mięso z lokalnych hodowli lub oznaczone certyfikatem ekologicznym. Dobrą praktyką jest także zakup mięsa w całości, które można samodzielnie podzielić na porcje, co daje większą kontrolę nad jego jakością i świeżością.

