Każde z tych miejsc zachwyca kolorem wody i atmosferą, która pozwala na chwilę zapomnieć o codzienności i przenieść się na tropikalne plaże. To idealne kierunki dla osób szukających kontaktu z przyrodą i niezatłoczonych przestrzeni. Niezależnie od pory roku, ich urok zapada w pamięć na długo i zachęca do powrotów.

Jaworzno. Błękitna oaza Śląska

Jaworzno, położone w województwie śląskim, zaskakuje krajobrazami, można porównać je do egzotycznych wysp. Największą atrakcją jest Park Gródek, teren dawnego kamieniołomu, który po zalaniu wodą zamienił się w jedno z najbardziej malowniczych miejsc na południu Polski. To właśnie tutaj znajdują się dwa turkusowe zbiorniki: Wydra i Orka.

Jaworzno oferuje także rozbudowaną infrastrukturę rekreacyjną tj. ścieżki spacerowe, miejsca do grillowania oraz punkty widokowe. W sezonie letnim zbiornik przyciąga tłumy, które chcą poczuć wakacyjny klimat bez konieczności wyjazdu za granicę. Woda otoczona zielenią, sprawia, że Jaworzno to dobra alternatywa dla dalekich podróży, a jednocześnie idealna propozycja na spędzenie czasu na łonie natury.

Zakrzówek. Naturalny raj w sercu Krakowa

Zakrzówek to jedno z najpiękniejszych miejsc rekreacyjnych w Krakowie, często porównywane do chorwackich plaż. Ten wyjątkowy zbiornik wodny powstał w 1990 roku, kiedy zalano dawne wyrobisko wapienia. Dzięki złożom wapiennym woda w Zakrzówku zyskała charakterystyczny turkusowy kolor, przywodzący na myśl krajobrazy znane z południa Europy.

W ostatnich latach miejsce to przeszło gruntowną rewitalizację, w ramach której stworzono bezpieczne kąpielisko z ażurowymi basenami o zróżnicowanej głębokości. W przestrzeni parku powstały oznakowane ścieżki biegowe, punkty widokowe, strefy wypoczynku, miejsca do wspinaczki, a także toalety.

Na terenie zalewu znajdują się również słynne Skałki Twardowskiego, wapienne ściany skalne chętnie odwiedzane przez spacerowiczów. To z nich rozciąga się piękna panorama Krakowa.

Kuźnica. Perła Półwyspu Helskiego

Kuźnica to niewielka miejscowość położona na Półwyspie Helskim. To tutaj zaledwie ok. 200 metrów dzieli otwarte morze od Zatoki Puckiej. Choć Bałtyk często kojarzy się z chłodną wodą, to w Kuźnicy można znaleźć malownicze zatoczki z krystalicznie czystą, niemal turkusową wodą.

Znajduje się tu kilka urokliwych plaż z drobnym piaskiem. W okolicy rozciągają się również cenne przyrodniczo tereny, w tym rezerwat "Helskie Wydmy". Idealne do spokojnych spacerów i obserwacji natury.

Atrakcją Kuźnicy są także liczne ścieżki rowerowe i szlaki piesze, które umożliwiają odkrywanie Półwyspu Helskiego z zupełnie innej perspektywy. Dla miłośników sportów wodnych dostępne są wypożyczanie sprzętu do windsurfingu i kitesurfingu.

