Dramatyczna susza w Polsce. Wody jest tak mało, jak pod koniec upalnego lata
Są w Polsce miejsca, gdzie od miesięcy nie spadła ani kropla wody. Tak dramatyczna susza powoduje ogromne zagrożenie pożarowe. Ponadto rolnicy mają problem z wiosennym siewem. Zbiory warzyw i zbóż mogą być nie tylko opóźnione, ale też mało opłacalne. Deszcze, które docierają do kraju są nie tylko spóźnione, ale także niewystarczające. Materiał "Wydarzeń".
- Strasznie jest sucho. Jeszcze nigdy nie siałam warzyw, żeby najpierw lać wodę, a potem sypać nasiono - mówi właścicielka gospodarstwa w Czechowiznach Małgorzata Rogalska.
Nigdy też rodzina Rogalskich na Podlasiu nie siała warzyw tak późno, z blisko miesięcznym opóźnieniem.
- Każdy czeka tego upragnionego deszczu, którego nie mamy. Jedynie chwasty sobie radzą - komentuje Mariusz Rogalski.
"Wody nam więcej ubywa". Dramatyczna susza w Polsce
W gminie Orszulin pod Lublinem wójt zaapelował o oszczędzanie wody. - Musimy sobie uświadomić, że woda jest wspólnym dobrem i musimy nauczyć się racjonalnego korzystania z zasobów tej wody - przekazał Adam Panasiuk.
Podobny apel wystosowano w gminie Supraśl. - Spadek poziomu wody jest bardzo duży, rzeczka wysycha, dosłownie jak glina jest - relacjonuje mieszkaniec wsi Ogrodniczki Jerzy Wasiluk.
Stan wody w polskich rzekach jest dramatyczny. Z takimi wartościami mieliśmy do czynienia zazwyczaj pod koniec wakacji, a nie na początku maja - zauważa
- Wody po prostu nam więcej ubywa, niż przybywa w postaci opadów deszczu - powiedziała hydrolog z IMGW Ewa Szewczak.
Opady deszczu są, ale nie takie, jak zawsze
To paradoks, bo od siedmiu dekad ilość opadów gwałtownie się nie zmienia, zmienia się za to ich charakter.
- Mżawki i kapuśniaczki są coraz rzadziej, a mamy do czynienia z deszczami o charakterze nawalnym - tłumaczy profesor dendrologii z PAN Andrzej Jagodziński. - Efekt jest taki, że duża ilość wody trafia do ekosystemów w krótkim okresie, a takie przesuszone gleby po prostu jej nie odbierają - wyjaśnia.
A gleba to największy magazyn wody, który dosłownie wysycha.
Susza w Polsce. Ściółka w lasach ma w sobie mniej wody niż... kartka papieru
- Panują bardzo trudne warunki dla upraw, które teraz wysiewamy. Chodzi m. in o kukurydzę, ziemniaki i buraki cukrowe - mówi kierownik Zakładu Biogospodarki i Agrometeorologii, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa w Puławach Jerzy Kozyra.
Coroczny wzrost temperatury sprawia, że rośnie parowanie, co przy tej samej sumie opadów prowadzi do suszy. Klimatolodzy nazywają to zmianą zasad gry.
- Czeka nas nowa rzeczywistość, w której koszty związane z temperaturą będą narastać - prognozuje profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Czasami jednak nadchodzą deszcze. Na północnym zachodzie Polski spadł we wtorek i środę.
- Takie deszcze powinny padać przez tydzień, by taki opad się dobrze wchłaniał - podkreśla Katarzyna Kośka z Nadleśnictwa Kliniska.
Obecnie ściółka w lasach ma w sobie mniej wody niż... kartka papieru.
