- Strasznie jest sucho. Jeszcze nigdy nie siałam warzyw, żeby najpierw lać wodę, a potem sypać nasiono - mówi właścicielka gospodarstwa w Czechowiznach Małgorzata Rogalska.

Nigdy też rodzina Rogalskich na Podlasiu nie siała warzyw tak późno, z blisko miesięcznym opóźnieniem.

- Każdy czeka tego upragnionego deszczu, którego nie mamy. Jedynie chwasty sobie radzą - komentuje Mariusz Rogalski.

"Wody nam więcej ubywa". Dramatyczna susza w Polsce

W gminie Orszulin pod Lublinem wójt zaapelował o oszczędzanie wody. - Musimy sobie uświadomić, że woda jest wspólnym dobrem i musimy nauczyć się racjonalnego korzystania z zasobów tej wody - przekazał Adam Panasiuk.

Podobny apel wystosowano w gminie Supraśl. - Spadek poziomu wody jest bardzo duży, rzeczka wysycha, dosłownie jak glina jest - relacjonuje mieszkaniec wsi Ogrodniczki Jerzy Wasiluk.

ZOBACZ: Strażacy, wojsko i policjanci w akcji. "Sytuacja się pogorszyła"

Stan wody w polskich rzekach jest dramatyczny. Z takimi wartościami mieliśmy do czynienia zazwyczaj pod koniec wakacji, a nie na początku maja - zauważa

- Wody po prostu nam więcej ubywa, niż przybywa w postaci opadów deszczu - powiedziała hydrolog z IMGW Ewa Szewczak.

Opady deszczu są, ale nie takie, jak zawsze

To paradoks, bo od siedmiu dekad ilość opadów gwałtownie się nie zmienia, zmienia się za to ich charakter.

- Mżawki i kapuśniaczki są coraz rzadziej, a mamy do czynienia z deszczami o charakterze nawalnym - tłumaczy profesor dendrologii z PAN Andrzej Jagodziński. - Efekt jest taki, że duża ilość wody trafia do ekosystemów w krótkim okresie, a takie przesuszone gleby po prostu jej nie odbierają - wyjaśnia.

A gleba to największy magazyn wody, który dosłownie wysycha.

WIDEO: Dramatyczna susza w Polsce. Niski poziom wody w rzekach, opóźnione prace polowe

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Susza w Polsce. Ściółka w lasach ma w sobie mniej wody niż... kartka papieru

- Panują bardzo trudne warunki dla upraw, które teraz wysiewamy. Chodzi m. in o kukurydzę, ziemniaki i buraki cukrowe - mówi kierownik Zakładu Biogospodarki i Agrometeorologii, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa w Puławach Jerzy Kozyra.



Coroczny wzrost temperatury sprawia, że rośnie parowanie, co przy tej samej sumie opadów prowadzi do suszy. Klimatolodzy nazywają to zmianą zasad gry.

- Czeka nas nowa rzeczywistość, w której koszty związane z temperaturą będą narastać - prognozuje profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

ZOBACZ: Potężny pożar na Lubelszczyźnie. Pilny alert RCB dla kilku gmin, możliwa ewakuacja

Czasami jednak nadchodzą deszcze. Na północnym zachodzie Polski spadł we wtorek i środę.

- Takie deszcze powinny padać przez tydzień, by taki opad się dobrze wchłaniał - podkreśla Katarzyna Kośka z Nadleśnictwa Kliniska.

Obecnie ściółka w lasach ma w sobie mniej wody niż... kartka papieru.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

polsatnews.pl