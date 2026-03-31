Podczas zorganizowanej 20 marca konferencji prasowej politycy Lewicy zapowiedzieli chęć likwidacji podatku od nieruchomości. Jak wskazali, chcieliby go zastąpić zupełnie nowym - podatkiem od wartości nieruchomości. Jak tłumaczyła Anna-Maria Żukowska, płacić mieliby go właściciele trzech lub więcej mieszkań od średniej wartości nieruchomości w okolicy.

Początkowo byłoby to 0,5 proc. wartości średniej, przez kolejne dziesięć lat stawka rosłaby aż do osiągnięcia docelowego poziomu 1,5 proc. w ciągu dekady. - Podatek od biznesu mieszkaniowego, jego nazwa jasno wskazuje, kogo chcemy opodatkować. Nie chcemy obciążać rodzin, które traktują mieszkania jako dach nad głową, ale tych, którzy gromadzą mieszkania w celach zarobkowych - mówił rzecznik prasowy Nowej Lewicy Łukasz Michnik.

Andrzej Domański o podatku katastralnym. "Nie jestem zwolennikiem"

O propozycję Lewicy pytany był w poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń" Andrzej Domański. - Ani w Ministerstwie Finansów, ani w Ministerstwie Rozwoju nie pracujemy nad takim podatkiem. Ja to rozumiem, zbliżają się przecież wybory. Będziemy mieć do czynienia z rosnącą liczbą tego typu propozycji - mówił minister finansów.

Jak dodał, pomysły koalicjantów są przez niego traktowane bardzo poważnie. Zadeklarował też, że jest gotów do rozmowy. - Niedawno miałem przyjemność spotkać się z klubem Lewicy, by rozmawiać o finansowaniu ochrony zdrowia - wspomniał.

Dopytywany przez prowadzącego rozmowę Marka Tejchmana o podatek katastralny przyznał, że jest on kwestią problematyczną. - Podatek katastralny jest naliczany od wartości nieruchomości, prawda? My nie znamy wartości nieruchomości wszystkich mieszkań w Polsce. Więc on byłby dość trudny do naliczenia - stwierdził Domański.

Gdy Marek Tejchman pytał ministra finansów o jego stosunek do podatku katastralnego, polityk przyznał ostatecznie, że nie jest sympatykiem takiego rozwiązania. - W Polsce nie pracujemy nad podatkiem katastralnym (...) Ja nie jestem zwolennikiem tego podatku, ale jestem gotowy do rozmowy - zakończył Domański.

WIDEO: Pod koniec programu "Gość Wydarzeń" Andrzej Domański zapytany został o kwestię podatku katastralnego

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni