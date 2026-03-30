Niższe ceny paliw w Polsce wkrótce. Minister wskazał konkretną godzinę
- O północy cena benzyny na stacjach benzynowych w całym kraju powinna zostać ograniczona (...) Zgodnie z nowym rozporządzeniem od jutra będziemy mieli niższy VAT na paliwo, niższą stawkę akcyzy i obowiązywać będą ceny maksymalne - poinformował Andrzej Domański w "Gościu Wydarzeń". Minister finansów pytany był też o to, czy w przypadku zakończenia wojny w Iranie ceny ropy zmaleją.
W Dzienniku Ustaw w sobotę opublikowane zostały dwie ustawy mające obniżyć ceny paliw. Nowe przepisy pozwolą na ograniczenie wzrostu cen m.in. przez obniżkę akcyzy na paliwo i wprowadzenie ceny maksymalnej. Parlament przyjął ustawy w piątek; tego samego dnia zostały podpisane przez prezydenta.
Od 31 marca maksymalna cena benzyny bezołowiowej Pb95 wynosić ma 6,16 zł za litr, benzyny bezołowiowej Pb98 6,76 zł za litr a oleju napędowego 7,60 zł za litr. W "Gościu Wydarzeń" Andrzej Domański poinformował, że ceny te zobaczymy na wyświetlaczach polskich stacji benzynowych już o północy.
Andrzej Domański zapowiada: Niższe ceny paliw już od północy
- O północy cena benzyny na stacjach benzynowych w całym kraju powinna zostać ograniczona (...) Zgodnie z nowym rozporządzeniem, od jutra: po pierwsze - będziemy mieć niższy VAT na paliwo, po drugie - obowiązuje niższa stawka akcyzy, po trzecie - obowiązują ceny maksymalne po to, aby te obniżony VAT i obniżona akcyza zostały w kieszeniach kierowców, a nie została skonsumowana przez dystrybutorów paliwa - mówił szef resortu finansów.
Domański wskazał, że to "istotny ruch" będący "największym spośród wszystkich państw Unii Europejskiej". - Nikt do tej pory nie dokonał tak masywnego działania na rzecz obniżenia cen paliw na stacjach benzynowych - powiedział.
Minister przypomniał, że rząd nie ma wpływu na cenę baryłki ropy, a sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż pozostaje bardzo napięta. Poddał też w wątpliwość słowa Donalda Trumpa o tym, że gdy tylko wojna się skończy, ceny od razu spadną. - Gdyby wojna skończyła się dziś, ceny ropy z całą pewnością by spadły, ale czy jak kamień? Myślę, że to byłoby trochę na wyrost. Uszkodzenia w infrastrukturze, chociaż pewnie bardziej na rynku gazu niż na rynku ropy, one już mają miejsce - powiedział Domański, dodając, że wciąż pozostanie niepewność co do przyszłości regionu.
"Skrajna hipokryzja". Domański ocenia propozycje Czarnka
Prowadzący rozmowę Marek Tejchman przypomniał słowa wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka, który proponował obniżenie VAT-u na żywność do zera. Zapytał swojego gościa, na ile jest to realna propozycja oraz jaki byłby jej koszt. - To jest oczywiście skrajna hipokryzja ze strony pana Czarnka - stwierdził Andrzej Domański.
- Inflacja w Polsce w tej chwili wynosi ok. 3 proc. W marcu 2026 r. - jutro zobaczymy dokładny odczyt - ale analitycy szacują, że to będzie ok 3 proc. W marcu 2023 r., dwa lata temu, kiedy rządził pan premier Morawiecki, a jego ministrem był pan Czarnek inflacja w Polsce wynosiła 16 proc. - przypomniał minister.
Gdy prowadzący stwierdził, że było to rok po wybuchu wojny, Domański odparł, że mimo wszystko inflacja w Polsce utrzymywała się na wyższym poziomie niż w innych krajach naszego regionu.
- Z jednej strony pan Czarnek proponuje kolejne obniżki podatków, a z drugiej strony lamentuje nad stanem budżetu, że deficyt w Polsce osiąga rekordowe poziomy, zresztą przytaczając liczby w sposób nieuwzględniający charakterystyki realizacji budżetu. Myślę, że pan Czarnek będzie się z tego jeszcze tłumaczył - ocenił szef resortu finansów.
- Pan Czarnek był uprzejmy podawać liczby na połowę miesiąca, gdy tymczasem miażdżącą większość VAT-u pobieramy 25 dnia miesiąca. To była po prostu czysta manipulacja - stwierdził Domański.
