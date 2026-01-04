Funkcjonariusze zabezpieczyli już nagrania z monitoringu i prowadzą czynności mające na celu dotarcie do osób, które weszły na jadący autobus miejski w Poznaniu.

Trwają teraz czynności zmierzające do ustalenia tych osób. Ewidentnie mamy do czynienia z zachowaniem skrajnie nieodpowiedzialnym. Można sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby te osoby spadły z kilku metrów na ziemię - mówi w rozmowie "Wydarzeniami" podkom. Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Jechali na dachu autobusu. Policja w poznaniu szuka pasażerów na gapę

Eksperci nie mają wątpliwości, że taka "przejażdżka" to ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia. Osoby znajdujące się na dachu pojazdu narażone są na upadek pod koła, uderzenie w gałęzie drzew, znaki drogowe czy elementy trakcji.

Dodatkowo kierowca autobusu nie ma świadomości, co dzieje się nad jego głową. Dach pojazdu może być śliski, a zimą nawet oblodzony - każdy gwałtowniejszy manewr oznacza ryzyko utraty równowagi.

Podróż na dachu autobusu nocnego, tego nie było w moim noworocznym bingo 👀

- Sprawcom grozi kara do pięciu tysięcy złotych, jeśli sprawa trafi do sądu. Jednak żadna kara nie jest dla młodych ludzi tak dotkliwa jak utrata zdrowia lub życia - dodaje podkom. Paterski.

Mieszkańcy Poznania na wieść o wyczynie nie kryją oburzenia - "Masakra, mnie się to nie mieści w głowie". "Mama się za głowę łapie, co oni wyprawiają". "Jeżeli ktoś to zrobił, wykazał się naprawdę bezdenną głupotą" - podkreślali w sondzie Polsat News.

Eksperci ostrzegają. Młodzi żyją popularności w sieci, potrzeba im uwagi

Psychologowie zwracają uwagę, że tego typu zachowania często wynikają z presji rówieśniczej i potrzeby zwrócenia na siebie uwagi.

- Wrzucając taki filmik do sieci, młody człowiek dostaje to, na co czeka: atencję, lajki, polubienia. Nie myśli o konsekwencjach. Młodzi dorośli żyją dziś w świecie social mediów, ale często brakuje im prawdziwej uwagi drugiego człowieka. Czasem wystarczy dziesięć minut świadomej rozmowy, bez rozpraszaczy - tłumaczy Monika Mach, psycholog.

Podobny incydent miał miejsce w Szczecinie pięć lat temu, kiedy do internetu trafiło nagranie z osobami stojącymi na dachu tramwaju. To zjawisko znane jako tzw. subway surfing - niebezpieczny trend, który wielokrotnie kończył się tragedią.

