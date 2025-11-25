Głos Jarosława Łukomskiego cała Polska zna z filmów, reklam i audiobooków. Lektor mówi wprost, że przez reklamę szamba padł ofiarą kradzieży głosu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. - Usłyszenie siebie w takiej sytuacji wywołało szok, nie jakiś pozytywny szok, tylko rodzaj wielkiego rozgoryczenia, bo to trochę tak jakby ktoś wpadł do mojego domu i go splądrował - powiedział Łukomski.

Sprawcami nie są jednak cyberprzestępcy, a firma która wykorzystała głos lektora w reklamach bez jego wiedzy, zgody i zapłaty. - Była próba polubownego rozwiązania sprawy, no ale musi być tutaj chęć z drugiej strony - wyjaśniła w "Wydarzeniach" Polsatu radca prawny Wiktoria Stasiewicz.

Jarosław Łukomski pozywa firmę. AI "korzysta" z jego głosu w reklamach

Sprawa rozpoczęła się w maju. Firma, której dotyczy pozew, ma bagatelizować sprawę. - Oni nie czują, żeby głos był w jakimkolwiek aspekcie częścią tożsamości człowieka i że mają sobie prawo zrobić z nim co chcą - dodał lektor.

- Nie mogą się bardziej mylić, dlatego że głos, podobnie jak nasz wizerunek, jest cechą biometryczną. On jest chroniony w sposób szczególny - tłumaczy dr inż. Joanna Świebocka-Więk, kierownik studiów na kierunku sztuczna inteligencja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

To AI, a nie Jarosław Łukomski. Firma twierdzi, że nie złamała prawa

Zdaniem ekspertów aby utrzymać taki efekt, jak w reklamie szamba, sztuczna inteligencja musiała przejść solidny trening. - Chcemy się dowiedzieć w jaki sposób ten głos trafił i do jakiej maszyny, która wytworzyła te nagrania, na postawie jakich próbek był trenowany ten głos - wyjaśnia założyciel firmy Mikrofonika Tomasz Bartos.

Łukomski postanowił skierować sprawę do warszawskiego sądu. To pierwszy tego typu pozew w Polsce. Jak tłumaczy, "ktoś zrobił to po to, żeby się wzbogacić, a mnie jakoś w tym rachunku nie uwzględnił". Firma w przesłanym do redakcji Polsat News mailu poinformowała, że nie otrzymała żadnego pozwu. Ocenia też, że "nie dopuściła się jakichkolwiek bezprawnych działań ani naruszeń".

