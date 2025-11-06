Samozbiory to pomysł polskich rolników, którzy w obliczu nieopłacalnie niskich cen skupu i trudnej sytuacji na rynku rolnym zaczęli zapraszać konsumentów do samodzielnego zbierania plonów prosto z pola. Za symboliczną opłatę lub całkowicie za darmo można zebrać z Pola rolnika cały kosz smacznych owoców i warzyw.

Kłopot w tym, że rolnicy którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (tzw. nieryczałtowi) muszą zapłacić VAT od sprzedanych klientom produktów. Nawet tych za symboliczne "co łaska".

ZOBACZ: Rolnicy w rozpaczliwej sytuacji. "Rozdają, bo nie mogą sprzedać"

- Jeżeli ktoś VAT odlicza, to musi go również naliczać, prawda? To chyba się zgodzimy. Nie wiem czy ten konkretny rolnik prowadzi tylko tą jedną działalność gospodarczą, może na papryce traci, a zarabia na innych produktach. Wiemy, że akurat rynek rolny jest trudnym rynkiem, rynkiem, który cechuje się wysoką zmiennością cen produktów, natomiast system podatkowy jest skonstruowany właśnie tak, jak powiedziałem - przekonywał w programie "Graffiti" minister finansów Andrzej Domański.

Podatek VAT za samozbiory. Rolnicy są załamani

Rolnicy, z którymi rozmawiali dziennikarze "Wydarzeń", są zdruzgotani taką interpretacją. Obawiają się, że za rok zamiast organizować samozbiory, po prostu zaorają swoje pola.

- Jesteśmy płatnikami VAT, aczkolwiek my z tych samozbiorów nie przeznaczyliśmy pieniędzy dla siebie. Warunkiem tego, że ktoś przyjechał do nas pozbierać było uiszczenie ofiary tylko na na nasz kościół, w dowolnej ilości, bez żadnych tam wyliczeń - powiedział "Wydarzeniom" Tomasz Sagan, rolnik z Niewirkowa.

ZOBACZ: Renta wdowia z KRUS. Rolnicy muszą pamiętać o tym jednym kroku

- Nie wziąłem pieniędzy dla siebie. Podatek należy się od jakiego przychodu, obrotu a w mojej sytuacji nie jest to adekwatne - zapewnił producent.

Fiskus przygląda się rolnikom. Minister zapowiada interwencję

Dziennikarze Polsat News poprosili o komentarz ministra rolnictwa, Stefana Krajewskiego. Zapowiedział on interwencję w tej sprawie i dodał, że porozmawia o tej kwestii z ministrem finansów.

- Uważam, że nie powinni za to zapłacić. Ze względu na to, że ratowali swoje zbiory - powiedział szef resortu.

ZOBACZ: Rolnicy nie dowierzają. Postawili im szlaban na środku pola

- Rolnicy ponosili koszty, które nie zostały im zrekompensowane. I dzisiaj żądanie od nich podatku, który oddali za darmo lub przysłowiową złotówkę byłoby po prostu nieetyczne - powiedziała z kolwi Jolanta Nawrocka z Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni