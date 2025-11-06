O sprawie owcy podróżującej pociągiem Pendolino na trasie Kraków - Warszawa zrobiło się głośno za sprawą wpisu posła PiS Mariusza Krystiana.

Polityk, który m.in. w Sejmie zajmuje się kwestiami związanymi z koleją, umieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać zwierzę wprowadzane na smyczy do pociągu.

W środku owca już bez smyczy, ale za to w pieluszce, swobodnie spacerowała sobie między przedziałami. Na dodatek w pierwszej klasie.

- Myślałem, że to jakiś żart, hapenning. Jakieś wydarzenie, które jest niestandardowe - powiedział polityk w rozmowie z Polsat News.

Poseł PiS ironizował również z niedawnych słów ministra infrastruktury, Dariusza Klimczaka.

- Pan minister bardzo mocno się chwali tym, że PKP pod jego rządami weszło na zupełnie inny poziom. To ja się pytam, co to jest za poziom - stwierdził parlamentarzysta.

Owca w pociągu. Eksperci zabrali głos

Materiały z owczej podróży zrobiły furorę w sieci, ale eksperci, z którymi rozmawiali dziennikarze "Wydarzeń" tłumaczą, że nie wolno przewozić owiec w ten sposób. Zwierzęta te taka podróż może bardzo poważnie zestresować. Owce są bowiem zwierzętami stadnymi.

- To właśnie stado zapewnia takim owcom poczucie bezpieczeństwa. Określa też ich orientację w przestrzeni - powiedział weterynarz Tomasz Nowak.

- Ta sprawa to dla żartu chyba. No kto wpuści owcę do pociągu - stwierdził z kolei baca Marian Barnaś, który od wielu lat opiekuje się takimi zwierzętami.

Wiele wskazuje na to, że incydent nie jest odosobnionym przypadkiem. Podobne zwierzę jakiś czas temu podróżowało warszawskim autobusem. Było na smyczy i w pieluszce, a opiekowała się nim ta sama właścicielka, która wpuściła owcę do pociągu.

Zwierzęta gospodarcze w pociągach. Regulamin PKP jest jasny

Przypomnijmy, że regulamin przewozu pociągami PKP Intercity obowiązujący od 28.10.2025 r. wskazuje, które zwierzęta mogą podróżować koleją i w jakich warunkach.

Regulamin dopuszcza przewożenie pociągiem psa lub małych zwierząt domowych. Pies musi być jednak szczepiony i trzymany na smyczy oraz w kagańcu. Małe zwierzęta (np. koty czy świnki morskie) można przewozić pociągiem tylko w specjalnie do tego przeznaczonych transporterach.

Regulamin kategorycznie zabrania natomiast przewożenia pasażerskimi składami zwierząt gospodarczych.

"Drobiu, trzody chlewnej, bydła, owiec, kóz nie zaliczamy do zwierząt domowych i nie można ich przewozić w naszych pociągach" - czytamy w dokumencie.

