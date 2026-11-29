Grudzień za pasem i święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Barometr Providenta policzył, ile Polacy zamierzają wydać w tym okresie.

Z szacunków wynika, że średnio 1410 zł ma kosztować ankietowanych organizacja bożonarodzeniowych uroczystości. Jest to o 23 zł więcej niż jeszcze rok temu.

Boże Narodzenie 2026. Za co Polacy zapłacą najwięcej?

Badanie wskazuje, że najwięcej pieniędzy planują na nie przeznaczyć mieszkańcy województwa podlaskiego (1716 zł), zachodniopomorskiego (1636 zł) oraz łódzkiego (1633 zł), a najmniej respondenci z województw podkarpackiego (1103 zł), lubelskiego (1181 zł) i śląskiego (1249 zł).

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Najwięcej Polacy planują wydać na prezenty - 481 zł. To jednak o 186 zł mniej niż w 2025 roku. Dalej znalazły się artykuły spożywcze, które mają kosztować 447 zł. 169 zł mają zapłacić Polacy za przejazdy, a 117 zł za ozdoby świąteczne. Według wyliczeń Barometru Providenta 196 zł z domowych budżetów mogą pochłonąć nieprzewidziane wydatki.

Wydatki wyższe niż rok temu. Polacy ograniczą podróże

Barometr Providenta podaje również, że blisko co piąta osoba (19,4 proc.) uważa, że jej budżet nie pokryje planowanych wydatków. Z kolei 22,9 proc. ankietowanych deklaruje, że zrezygnuje lub ograniczy liczbę świątecznych podróży i odwiedzin.

Jednocześnie ponad 40 proc. zapytanych osób zamierza kupić wszystkie niezbędne na święta produkty, ale wybierać będzie te najtańsze. 30,3 proc. respondentów planuje natomiast zrobić zakupy bez ograniczania się do najtańszych artykułów.

W niedzielę w Kościele katolickim rozpoczyna się adwent - okres radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia.

Barometr Providenta przeprowadził badanie metodą CAWI na próbie N=1000 dorosłych Polaków w październiku 2026 roku.