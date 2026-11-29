Eurostat opublikował w listopadzie zestawienie przeciętnych rocznych wynagrodzeń brutto w krajach UE, przeliczonych na pełny etat. Znalazło się w nim 26 państw. Zabrakło tylko Holandii.

Najwyższe zarobki w Luksemburgu, najniższe w Bułgarii

Średnia roczna pensja w UE wyniosła w 2025 r. 41 464 euro brutto, czyli o 4,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Eurostat zaznacza, że to wzrost nominalny, bez uwzględnienia inflacji. Najwyższe zarobki są w Luksemburgu, gdzie pracownik otrzymuje średnio 85 609 euro rocznie. Drugie miejsce zajmuje Dania (73 500 euro), a podium zamyka Irlandia (64 387 euro). Ostatnie miejsce zajęła Bułgaria, gdzie wynagrodzenie na poziomie 16 201 euro nie sięga nawet 40 proc. średniej unijnej.

ZOBACZ: Emerytury, pensja minimalna i płace w budżetówce w górę. Znamy propozycję rządu

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło 23 853 euro rocznie, czyli ok. 1988 euro (8,4 tys. zł) brutto miesięcznie. To 57,5 proc. średniej unijnej, co dało Polsce 20. miejsce w zestawieniu.

Na tle sąsiadów Polska wypada różnie. Więcej zarabia się w Czechach (ok. 9,1 tys. zł brutto miesięcznie) i na Litwie (ok. 11,4 tys. zł), a mniej na Słowacji (ok. 7,7 tys. zł). Przeciętna pensja w Niemczech jest ok. 2,4 razy wyższa niż w Polsce.

Pełne zestawienie Eurostatu (kwoty przeliczono na polskie złotówki po kursie NBP z 2025 roku - ok. 4,24 zł za euro):

Luksemburg - 85 609 euro (30,2 tys. zł) Dania -73 500 euro (26 tys. zł) Irlandia - 64 387 euro (22,8 tys. zł) Belgia - 61 984 euro (21,9 tys. zł) Austria - 60 727 euro (21,5 tys. zł) Niemcy - 56 360 euro (19,9 tys. zł) Finlandia - 50 960 euro (18 tys. zł) Szwecja - 49 622 euro (17,5 tys. zł) Francja - 44 734 euro (15,8 tys. zł)

Średnia UE - 41 464 euro (14,7 tys. zł) Słowenia - 37 586 euro (13,3 tys. zł) Hiszpania - 35 125 euro (12,4 tys. zł) Malta - 35 003 euro (12,4 tys. zł) Włochy - 34 213 euro (12,1 tys. zł) Litwa - 32 170 euro (11,4 tys. zł) Cypr - 29 547 euro (10,4 tys. zł) Estonia - 27 821 euro (9,8 tys. zł) Chorwacja - 26 933 euro (9,5 tys. zł) Portugalia - 26 202 euro (9,3 tys. zł) Czechy - 25 755 euro (9,1 tys. zł) Polska - 23 853 euro (8,4 tys. zł) Łotwa - 22 688 euro (8 tys. zł) Słowacja - 21 661 euro (7,7 tys. zł) Rumunia - 20 818 euro (7,4 tys. zł) Węgry - 20 138 euro (7,1 tys. zł) Grecja - 18 772 euro (6,6 tys. zł) Bułgaria - 16 201 euro (5,7 tys. zł)

Po uwzględnieniu cen Polska wyprzedza trzy kraje

Dysproporcje w wynagrodzeniach między państwami UE wyraźnie topnieją, gdy weźmie się pod uwagę, ile w danym kraju kosztuje życie. Pokazują to wyliczenia serwisu Euronews Business, który przeliczył dane Eurostatu na standard siły nabywczej (PPS) (umowna jednostka, za którą w każdym kraju UE można kupić ten sam koszyk towarów i usług - przyp. red.).

ZOBACZ: Ponad 2,7 mln zł w rok. Niebotyczne zarobki medyka z Zamościa

Po uwzględnieniu krajowych cen liderem pozostaje Luksemburg (65 106 PPS), a na ostatnie miejsce zamiast Bułgarii spadła Grecja (21 486 PPS). Różnica między najwyższym a najniższym wynagrodzeniem maleje więc z ponad pięciokrotnej do około trzykrotnej. Zmienia się też kolejność wielu innych państw. Przykładem są Szwecja i Francja, w których wynagrodzenia wyrażone w euro przekraczają średnią unijną, ale w przeliczeniu na PPS spadają poniżej niej.

Z czerwcowych danych Eurostatu wynika, że w 2025 r. ceny towarów i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe stanowiły w Polsce 73 proc. średniej unijnej. Taniej było tylko w Bułgarii (63 proc.) i Rumunii (65 proc.) W przeliczeniu na PPS przeciętne polskie wynagrodzenie wynosi więc ok. 32,5 tys., czyli 78,5 proc. średniej unijnej. Dzięki temu Polska awansuje z 20. na 17. miejsce.

Ekonomiści tłumaczą różnice w płacach. Kraj nad Wisłą goni w zarobkach Zachód

Ekonomiści pytani przez Euronews Business, m.in. Jaan Masso z Uniwersytetu w Tartu i prof. Štěpán Jurajda z praskiego instytutu CERGE-EI, za główną przyczynę różnic w płacach uznają poziom rozwoju gospodarczego i wydajność pracy. Malte Lübker z Instytutu Badań Gospodarczych i Społecznych (WSI) przy niemieckiej Fundacji Hansa Böcklera zwraca uwagę, że luka płacowa między wschodnią a zachodnią częścią Europy "z czasem znacznie się zmniejszyła".

- Po uwzględnieniu siły nabywczej podjęcie pracy w Niemczech nie jest już tak atrakcyjną perspektywą dla polskich pracowników - dodał ekspert.

ZOBACZ: Jawne zarobki nawet w prywatnych firmach? Marcelina Zawisza: Zróbmy to bardziej cywilizowanie

Różnica między płacami w Polsce a średnią unijną maleje także dzięki szybko rosnącym pensjom. W 2025 r. przeciętne wynagrodzenie liczone w euro było o 10 proc. wyższe niż rok wcześniej. To ponad dwa razy więcej niż średni wzrost w UE.

Szybki wzrost płac ma jednak dwie strony. Ekonomiści Banku Pekao wyliczyli w czerwcu, że "w przeliczeniu na euro, płace w Polsce podwoiły się w pięć lat i potroiły w dekadę". Polacy mogą dzięki temu poczuć się bogatsi za granicą, ale polska gospodarka traci przewagę kosztową. Tłumaczy to kłopoty wielu branż przemysłu i koniec mody na przenoszenie usług do Polski. "Czy inwestorzy będą tu chętnie otwierać nowe centra usług wspólnych? Naszym zdaniem nie" - napisali ekonomiści.

red. / polsatnews.pl