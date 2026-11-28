Chodzi o jarmark na krakowskim Rynku Głównym. Amerykańska stacja umieściła go wśród 22 jarmarków z trzech kontynentów, od wiedeńskiego Christkindlmarktu i jarmarku w Strasburgu, którego tradycja sięga 1570 r., przez Budapeszt, po Singapur i Toronto.

Kraków został wyróżniony przez CNN Travel

Krakowski jarmark ruszył 27 listopada i potrwa do początku stycznia. Na Rynku Głównym, jednym z największych średniowiecznych placów w Europie, stanie ok. 100 stoisk z pamiątkami, ozdobami, rękodziełem, regionalnymi przysmakami i daniami kuchni świata.

"Zabytkowa Bazylika Mariacka, podobnie jak renesansowe Sukiennice, stanowią wspaniałe tło dla corocznego wydarzenia, które odbywa się od początku XIV wieku" - napisali autorzy zestawienia CNN Travel.

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Odwiedzający mogą liczyć między innymi na korzenne specjały, rękodzieło, a na scenie, na kapele folkowe i kolędników. Ale jest też coś, czego nie oferuje żadne inne miejsce z listy - konkurs szopek krakowskich. Uczniowie i lokalni artyści przynoszą swoje prace pod pomnik Adama Mickiewicza, a jury wyłania zwycięzcę. Tradycję szopkarską UNESCO wpisało w 2018 r. na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości jako pierwszy polski wpis na tę listę.

Co czeka w tym roku na jarmarkach?

W Warszawie, Katowicach, Bydgoszczy i Wrocławiu jarmarki ruszyły 20 listopada. W stolicy będzie on funkcjonował do 6 grudnia. W Katowicach na Rynku świąteczne miasteczko potrwa do 10 stycznia. Organizator zapowiada ponad 100 domków handlowych, 33-metrowe koło widokowe i karuzelę z motywami śląskimi. W dniach 11-13 grudnia w Nikiszowcu, wśród zabytkowych familoków z czerwonej cegły, staną stoiska z ceramiką, ręcznie dmuchanym szkłem i drewnianymi ozdobami.

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W Bydgoszczy jarmark potrwa do 21 grudnia. Część stoisk stoi na moście Staromiejskim nad Brdą, a pozostałe na Starym Rynku i placu Teatralnym. Miasto reklamuje go jako jedyny w Polsce jarmark na moście.

We Wrocławiu ponad 180 stoisk rozciąga się od Rynku po plac Solny i ulicę Świdnicką. Impreza potrwa do 7 stycznia. Najmłodsi mogą zniknąć w Bajkowym Lasku, a kolekcjonerzy, jak co roku mogą upolować limitowane kubeczki do grzańca w kształcie bucika.

Na poznańskim Starym Rynku oprócz tradycyjnych stoisk w dniach od 11 do 13 grudnia odbędą się międzynarodowe zawody w rzeźbieniu w lodzie. Artyści z kilku krajów będą pracować w blokach lodu na czas, na oczach widzów - warto wybrać właśnie ten weekend, żeby zobaczyć to wydarzenie na żywo.

red. / polsatnews.pl