Zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw, 1 stycznia 2027 roku upływa termin wymiany ciepłomierzy i podzielników w budynkach wielorodzinnych. Za niedopełnienie tego obowiązku właścicielom i zarządcom budynków może grozić kara do 10 tys. zł.

Zdalne odczyty od nowego roku

Wymiana obejmuje zamontowane przed 22 maja 2021 r. ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania oraz wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej. Zastąpią je urządzenia umożliwiające zdalny odczyt wskazań. W rezultacie mieszkańcy nie będą już musieli udostępniać swych liczników inkasentom.

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Dane uzyskane z nowych urządzeń będą przesyłane do zarządcy budynku oraz firm zajmujących się rozliczeniami kosztów ogrzewania. Zebrane informacje pozwolą precyzyjnie wyliczyć rachunek, ale także wygenerować profil grzewczy danego gospodarstwa domowego.

Zakręcone kaloryfery nie zwalniają z opłat

Od 2021 r. w rozliczeniach kosztów ogrzewania lokalów w budynkach wielomieszkaniowych obowiązuje opłata minimalna. Ma ona zagwarantować, że wszyscy właściciele będą sprawiedliwie partycypować w kosztach ogrzewania bloku, a także ukrócić zjawisko pasożytnictwa cieplnego, jakim jest korzystanie z ciepła przenikającego z sąsiednich mieszkań.

Zgodnie z tymi zasadami zarządcy budynków wyznaczają minimalny koszt zmienny ogrzewania jednego mkw. mieszkania. Jeśli podzielnik wskaże zerowe lub niższe od minimalnego zużycie, wysokość należności z tytułu kosztów zmiennych oblicza się przez pomnożenie stawki minimalnej przez powierzchnię mieszkania. Drugą część rachunku stanowią koszty stałe wynikające z utrzymania systemu ciepłowniczego i zapewnienia dostaw ciepła do bloku.

Od czego zależą koszty ogrzewania?

Minimalny koszt zmienny ogrzewania nie jest przy tym ustalany arbitralnie przez zarządców i spółdzielnie. Jego wysokość wynika z rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z 7 grudnia 2021 roku i odzwierciedla wartość zużycia ciepła niezbędną do utrzymania wskazanych przepisami warunków technicznych. Tutaj z kolei należy sięgnąć do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r., które określa temperatury obliczeniowe na poziomie:

20 st. C dla pokojów mieszkalnych

24 st. C dla łazienek

8 st. C dla klatek schodowych

5 st. C dla pomieszczeń typu garaże

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w bloku leży w interesie wszystkich jego lokatorów, gdyż chroni przed takimi problemami jak zawilgocenie i pleśń.

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Warto dodać, że zarządcy budynków mają również obowiązek określenia maksymalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła. Wartość tę oblicza się na podstawie technicznych możliwości dostarczania ciepła do konkretnego lokalu, które z kolei wynikają m.in. z parametrów instalacji ogrzewania centralnego oraz mocy cieplnej zainstalowanych grzejników.

red. / polsatnews.pl