Cypryjska spółka Argumenol Investment Company Limited, poprzez którą rodzinna fundacja Solorzów kontroluje Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, podjęła decyzję o poprawieniu warunków ogłoszonego pod koniec października wezwania.

Cena zakupu pojedynczej akcji została podniesiona z 18 zł do 24,50 zł. Nowa stawka obowiązuje od 20 listopada. Należy podkreślić, że nowa cena dotyczyć będzie również tych inwestorów, którzy zgłosili się na wezwanie jeszcze przed jej podwyższeniem.

Cena akcji ZE PAK wystrzeliła

Informacja ta pozytywnie wpłynęła na notowania giełdowe ZE PAK. Do piątku kurs akcji wahał się w okolicy 18-19 zł. W poniedziałek 23 listopada, po rozpoczęciu handlu, notowania wzrosły do poziomu 24 zł. W środę po południu cena utrzymywała się na podobnym poziomie.

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Argumenol chce kupić 17 mln 299 tys. 636 akcji ZE PAK. Akcje reprezentują łącznie około 34,04 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do wykonywania około 34,04 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zapisy w wezwaniu rozpoczęły się 3 listopada i potrwają do 2 grudnia 2026 r. Zgodnie z harmonogramem transakcje nabycia akcji powinny zostać zawarte 7 grudnia, a ich rozliczenie zaplanowano na 10 grudnia.