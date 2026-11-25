Od grudnia zmienią się rachunki za prąd. Najwięcej dopłacą właściciele fotowoltaiki
Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził korektę taryfy na zakup energii elektrycznej. Choć przyzwyczailiśmy się do podwyżek, to nie dla wszystkich gospodarstw domowych zmiany będą oznaczać wzrost opłat za prąd. Co zaskakujące, największe koszty poniosą właściciele instalacji fotowoltaicznych. Nie będą jednak dotkliwe.
Korekta taryfy dotyczy opłaty abonamentowej, która do końca września 2026 roku była pobierana przez dystrybutorów energii. Teraz będą ją naliczać sprzedawcy, ale tylko gospodarstwom domowym korzystającym z taryf regulowanych. Na rachunkach opłata może pojawić się najwcześniej od 2 grudnia.
Opłata abonamentowa wzrośnie
Jak informuje portal WysokieNapiecie.pl, dotychczasowa opłata abonamentowa pobierana przez dystrybutorów zależała od częstotliwości odczytu licznika i wahała się od 32 groszy do 4,56 złotych miesięcznie. W październiku i listopadzie domowi odbiorcy energii nie płacili jej wcale. Teraz trafi ona do części sprzedażowej rachunku.
Zgodnie z taryfami zatwierdzonymi 17 listopada 2026 roku przez URE dla czterech sprzedawców (PGE, Tauron, Enea, Energa), nowe stawki wyniosą od 4,59 do 5,32 zł netto miesięcznie. Uzyskane w ten sposób środki finansowe mają pokryć koszty obsługi sprzedaży, takie jak wystawianie faktur czy procesy reklamacyjne.
Kto straci, a kto zyska?
Prosumenci, czyli posiadacze instalacji fotowoltaicznych, zapłacą o 50 proc. więcej niż tradycyjni odbiorcy - od 6,88 do 7,98 zł netto miesięcznie. Podwyższenie opłaty abonamentowej dla tej grupy klientów jest tłumaczone wyższymi kosztami ich obsługi.
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Na zmianach w taryfie pozornie "zarobią" natomiast gospodarstwa domowe, które korzystają z ofert wolnorynkowych, nieobjętych regulacjami URE. Z danych przekazanych przez urząd Polskiej Agencji Prasowej wynika, że na koniec 2024 roku sytuacja ta dotyczyła już ponad 6 mln Polaków. Na ich rachunkach nie pojawi się nowa opłata abonamentowa, ale w praktyce ponoszą oni już podobne koszty w postaci "opłaty handlowej".
Zdaniem Renaty Mroczek, prezes URE, wyodrębnienie dwóch składników rachunku sprawi, że taryfy staną się bardziej podobne do cenników wolnorynkowych, co ułatwi klientom porównywanie ofert. - W praktyce zmiana rozporządzenia nie skutkuje wprowadzeniem jakiejkolwiek dodatkowej pozycji na rachunku odbiorcy posiadającego umowę kompleksową (łącznie na sprzedaż i dystrybucję) - mówiła prezes w sierpniu.
Czy w 2027 roku energia zdrożeje?
URE nie zatwierdził jeszcze taryf na prąd na przyszły rok. Koszty stałe związane z obsługą sprzedaży stanowią jednak niewielką część całkowitych opłat za prąd. O wysokości rachunków decyduje przede wszystkim cena hurtowa energii.
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Tymczasem jeszcze pod koniec października 2026 roku URE zadecydował, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 r. opłata mocowa dla gospodarstw domowych w Polsce nie wzrośnie. Mowa o stałej opłacie miesięcznej zależnej od rocznego zużycia energii i pokrywającej koszty utrzymywania odpowiedniej rezerwy mocy w polskim systemie elektroenergetycznym.
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