Korekta taryfy dotyczy opłaty abonamentowej, która do końca września 2026 roku była pobierana przez dystrybutorów energii. Teraz będą ją naliczać sprzedawcy, ale tylko gospodarstwom domowym korzystającym z taryf regulowanych. Na rachunkach opłata może pojawić się najwcześniej od 2 grudnia.

Opłata abonamentowa wzrośnie

Jak informuje portal WysokieNapiecie.pl, dotychczasowa opłata abonamentowa pobierana przez dystrybutorów zależała od częstotliwości odczytu licznika i wahała się od 32 groszy do 4,56 złotych miesięcznie. W październiku i listopadzie domowi odbiorcy energii nie płacili jej wcale. Teraz trafi ona do części sprzedażowej rachunku.

Zgodnie z taryfami zatwierdzonymi 17 listopada 2026 roku przez URE dla czterech sprzedawców (PGE, Tauron, Enea, Energa), nowe stawki wyniosą od 4,59 do 5,32 zł netto miesięcznie. Uzyskane w ten sposób środki finansowe mają pokryć koszty obsługi sprzedaży, takie jak wystawianie faktur czy procesy reklamacyjne.

Kto straci, a kto zyska?

Prosumenci, czyli posiadacze instalacji fotowoltaicznych, zapłacą o 50 proc. więcej niż tradycyjni odbiorcy - od 6,88 do 7,98 zł netto miesięcznie. Podwyższenie opłaty abonamentowej dla tej grupy klientów jest tłumaczone wyższymi kosztami ich obsługi.

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Na zmianach w taryfie pozornie "zarobią" natomiast gospodarstwa domowe, które korzystają z ofert wolnorynkowych, nieobjętych regulacjami URE. Z danych przekazanych przez urząd Polskiej Agencji Prasowej wynika, że na koniec 2024 roku sytuacja ta dotyczyła już ponad 6 mln Polaków. Na ich rachunkach nie pojawi się nowa opłata abonamentowa, ale w praktyce ponoszą oni już podobne koszty w postaci "opłaty handlowej".

Zdaniem Renaty Mroczek, prezes URE, wyodrębnienie dwóch składników rachunku sprawi, że taryfy staną się bardziej podobne do cenników wolnorynkowych, co ułatwi klientom porównywanie ofert. - W praktyce zmiana rozporządzenia nie skutkuje wprowadzeniem jakiejkolwiek dodatkowej pozycji na rachunku odbiorcy posiadającego umowę kompleksową (łącznie na sprzedaż i dystrybucję) - mówiła prezes w sierpniu.

Czy w 2027 roku energia zdrożeje?

URE nie zatwierdził jeszcze taryf na prąd na przyszły rok. Koszty stałe związane z obsługą sprzedaży stanowią jednak niewielką część całkowitych opłat za prąd. O wysokości rachunków decyduje przede wszystkim cena hurtowa energii.

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Tymczasem jeszcze pod koniec października 2026 roku URE zadecydował, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 r. opłata mocowa dla gospodarstw domowych w Polsce nie wzrośnie. Mowa o stałej opłacie miesięcznej zależnej od rocznego zużycia energii i pokrywającej koszty utrzymywania odpowiedniej rezerwy mocy w polskim systemie elektroenergetycznym.

Dalsze działania na rzecz ochrony konsumentów przed wzrostem rachunków za prąd zapowiedział minister energii Miłosz Motyka. Konkretne rozwiązania mają zostać ogłoszone w ciągu najbliższych tygodni.

red. / polsatnews.pl