W Polsce mieszka już ponad 10 mln osób w wieku 60 lat i więcej. O jakość ich życia dziennik Fakt pyta w ankiecie od 2019 r. W najnowszym badaniu sprawdzającym m.in. sytuację finansową, zdrowotną i społeczną wzięło udział ok. 6,7 tys. seniorów.

Na życie potrzeba znacznie więcej

Ponad 4000 zł na rękę miesięcznie potrzebuje na pełne utrzymanie, z rachunkami włącznie, 46 proc. uczestników badania. To o ponad 2200 zł więcej niż na rękę daje minimalna emerytura. 23 proc. ankietowanych wskazało przedział od 3201 do 4000 zł, a 12 proc. od 2801 do 3200 zł. Tylko 3 proc. uważa, że minimalne świadczenie wystarcza na życie. Znacznie bliżej oczekiwań seniorów jest przeciętna emerytura, która we wrześniu 2026 r. wyniosła 4525,41 zł brutto, czyli ok. 3875 zł na rękę.

Seniorów zapytano też, jaka emerytura pozwoliłaby im na godne życie. Co najmniej 4000 zł netto miesięcznie wskazało 84 proc. ankietowanych, w tym 47 proc. oczekiwałoby ponad 5000 zł.

Wielu uczestników badania ma jednak znacznie skromniejsze możliwości finansowe. Z raportu wynika, że ponad połowie z nich (57 proc.) po opłaceniu rachunków i wykupieniu leków zostaje nie więcej niż 900 zł miesięcznie.

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"To tylko 30 zł dziennie. Za taką kwotę seniorzy muszą opłacić żywność, transport lokalny, kosmetyki oraz środki higieny, ubrania, drobne usługi i wszelkie nieprzewidziane wydatki" - wskazano w raporcie.

Już 1 marca 2027 r. emerytury wzrosną dzięki kolejnej waloryzacji. Czy seniorzy zauważą różnicę w portfelach?

Waloryzacja emerytur 2027. O ile mogą wzrosnąć świadczenia?

Prognozy nie są zbyt optymistyczne. W czerwcu rząd zaproponował wskaźnik na poziomie ustawowego minimum, czyli co najmniej 3,48 proc. Najniższa emerytura wzrosłaby wtedy o 68,85 zł, do 2047,34 zł brutto. Byłaby to jedna z najniższych waloryzacji od lat.

W projekcie budżetu na 2027 r. przyjęto jednak wyższy wskaźnik, 3,96 proc. Przy takiej waloryzacji minimalna emerytura wzrosłaby o 78,35 zł, do kwoty 2056,84 zł brutto. Podwyżka może być jeszcze większa. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przyznała, że w razie potrzeby i możliwości budżetowych rząd może podnieść wskaźnik bez zmian ustawowych. Ostateczna wysokość waloryzacji będzie znana w lutym 2027 r.

Jak zwiększyć emeryturę? Coraz więcej seniorów pracuje

Skoro kolejne waloryzacje nie przybliżają seniorów do oczekiwanych emerytur, część z nich decyduje się dalej pracować. Z raportu "Fakt Senior 2025" wynika, że do emerytury dorabia 23 proc. ankietowanych. Najczęściej dorabiają młodsi seniorzy. W grupie 60-69 lat pracuje prawie co trzeci, a po siedemdziesiątce mniej więcej co szósty.

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Łączenie zatrudnienia z emeryturą to w Polsce coraz popularniejsza praktyka. Według ZUS w grudniu 2025 r. robiło tak 879,5 tys. osób, to o 52,9 proc. więcej niż dziesięć lat wcześniej. Praca zwiększa bieżące dochody seniorów, a przy odprowadzaniu składek emerytalnych może też podnieść świadczenie po ponownym przeliczeniu. Na wyższą emeryturę mogą też liczyć osoby, które odkładają przejście na nią.

- Pracodawcy coraz częściej się na to godzą, a pracownicy liczą na to, że z każdym dodatkowo przepracowanym rokiem przyszła emerytura wzrośnie, i to sporo - nawet o około 8-12 proc. - wyjaśniał członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.

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red. / polsatnews.pl