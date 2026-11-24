Jak ustalił Money.pl, po kontrolach KNF zaleciła części banków, aby ostrożniej liczyły 800 plus. Chodziło o to, aby nie wliczać świadczenia do dochodu, gdy niedługo przestanie wpływać na konto, np. gdy dziecko wkrótce skończy 18 lat, a kredyt spłaca się przez kilkadziesiąt lat. Banki odczytały to jednak szerzej niż zamierzał nadzór.

- KNF nie kwestionuje uwzględniania świadczenia 800 plus, nie oczekuje jego wyłączania z oceny zdolności kredytowej, ale wymaga od banków odpowiedzialnego podejścia do oceny trwałości dochodów i ryzyka kredytowego - przekazał portalowi rzecznik Urzędu KNF Jacek Barszczewski.

Banki przestają wliczać 800 plus do zdolności kredytowej

Świadczenia przy kredytach hipotecznych przestały wcześniej wliczać Bank Millennium i PKO BP, który zmienił zasady w lipcu. 22 listopada dołączył do nich ING Bank Śląski, a od pierwszego grudnia to samo zrobi VeloBank. Wciąż uwzględniają je natomiast m.in. Pekao, Credit Agricole i Erste Bank.

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Banki, które wliczały 800 plus bez analizy okresu jego wypłaty, mogły zawyżać zdolność kredytową. Świadczenie kończy się wraz z pełnoletnością dziecka, a kredyt zaciągany jest na kilkadziesiąt lat. KNF zaznacza, że nie chce blokować kredytów - stawia raczej na bezpieczeństwo obu stron umowy.

Kto na tym straci?

Na decyzjach banków tracą rodziny z dziećmi, które chcą kupić mieszkanie na kredyt. Przy dwojgu dzieci różnica w zdolności kredytowe ze świadczeniem i bez niego przekracza 200 tys. zł. Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl, policzył, że rodzina z dochodem 12 tys. zł netto mogła przed lipcową zmianą pożyczyć w PKO BP 848 tys. zł, a po niej 645 tys. zł. W rodzinie z jednym dzieckiem zdolność kredytowa spadła o 95 tys. zł

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Ewa Palus, główna analityczka portalu Tabelaofert, cytowana przez Rzeczpospolitą, wyliczyła, że rodzina z dwojgiem dzieci biorąca kredyt na 25 lat kupiłaby w Warszawie ok. 68,5 mkw. nowego mieszkania bez 800 plus, a 80,6 mkw., gdyby bank wliczył świadczenie. Największa różnica dotyczy Łodzi, gdzie sięga ok. 17 mkw.

Co dalej?

Od początku 2027 roku PKO BP zamierza ponownie brać pod uwagę świadczenie 800 plus w ocenie zdolności kredytowej. Kluczowe będzie jednak to, w jakim wieku jest dziecko.

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Według KNF inaczej powinien zostać oceniony rodzic 15-latka o stabilnej pozycji zawodowej, a inaczej osoba na początku kariery, której świadczenie będzie przysługiwać jeszcze przez 18 lat. W pierwszym przypadku 800 plus powinno mieć niewielki wpływ na zdolność kredytową.

Jeśli bank zdecyduje się wliczyć świadczenie, powinien mieć mocne podstawy, np. z modeli statystycznych, by przyjąć, że ubytek dochodu po wygaśnięciu świadczenia zostanie zrównoważony wzrostem wynagrodzenia.

red. / polsatnews.pl