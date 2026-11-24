Banki źle odczytały zalecenia dotyczące 800 plus. Szykuje się zmiana
Kilka dużych banków przestało wliczać świadczenie 800 plus do zdolności kredytowej. Powołują się przy tym na zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego. Sama KNF zaprzecza jednak, jakoby oczekiwała wyłączania tego świadczenia przy ocenie kredytobiorców. Diabeł tkwi w szczegółach.
Jak ustalił Money.pl, po kontrolach KNF zaleciła części banków, aby ostrożniej liczyły 800 plus. Chodziło o to, aby nie wliczać świadczenia do dochodu, gdy niedługo przestanie wpływać na konto, np. gdy dziecko wkrótce skończy 18 lat, a kredyt spłaca się przez kilkadziesiąt lat. Banki odczytały to jednak szerzej niż zamierzał nadzór.
- KNF nie kwestionuje uwzględniania świadczenia 800 plus, nie oczekuje jego wyłączania z oceny zdolności kredytowej, ale wymaga od banków odpowiedzialnego podejścia do oceny trwałości dochodów i ryzyka kredytowego - przekazał portalowi rzecznik Urzędu KNF Jacek Barszczewski.
Banki przestają wliczać 800 plus do zdolności kredytowej
Świadczenia przy kredytach hipotecznych przestały wcześniej wliczać Bank Millennium i PKO BP, który zmienił zasady w lipcu. 22 listopada dołączył do nich ING Bank Śląski, a od pierwszego grudnia to samo zrobi VeloBank. Wciąż uwzględniają je natomiast m.in. Pekao, Credit Agricole i Erste Bank.
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Banki, które wliczały 800 plus bez analizy okresu jego wypłaty, mogły zawyżać zdolność kredytową. Świadczenie kończy się wraz z pełnoletnością dziecka, a kredyt zaciągany jest na kilkadziesiąt lat. KNF zaznacza, że nie chce blokować kredytów - stawia raczej na bezpieczeństwo obu stron umowy.
Kto na tym straci?
Na decyzjach banków tracą rodziny z dziećmi, które chcą kupić mieszkanie na kredyt. Przy dwojgu dzieci różnica w zdolności kredytowe ze świadczeniem i bez niego przekracza 200 tys. zł. Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz Rankomat.pl, policzył, że rodzina z dochodem 12 tys. zł netto mogła przed lipcową zmianą pożyczyć w PKO BP 848 tys. zł, a po niej 645 tys. zł. W rodzinie z jednym dzieckiem zdolność kredytowa spadła o 95 tys. zł
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Ewa Palus, główna analityczka portalu Tabelaofert, cytowana przez Rzeczpospolitą, wyliczyła, że rodzina z dwojgiem dzieci biorąca kredyt na 25 lat kupiłaby w Warszawie ok. 68,5 mkw. nowego mieszkania bez 800 plus, a 80,6 mkw., gdyby bank wliczył świadczenie. Największa różnica dotyczy Łodzi, gdzie sięga ok. 17 mkw.
Co dalej?
Od początku 2027 roku PKO BP zamierza ponownie brać pod uwagę świadczenie 800 plus w ocenie zdolności kredytowej. Kluczowe będzie jednak to, w jakim wieku jest dziecko.
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Według KNF inaczej powinien zostać oceniony rodzic 15-latka o stabilnej pozycji zawodowej, a inaczej osoba na początku kariery, której świadczenie będzie przysługiwać jeszcze przez 18 lat. W pierwszym przypadku 800 plus powinno mieć niewielki wpływ na zdolność kredytową.
Jeśli bank zdecyduje się wliczyć świadczenie, powinien mieć mocne podstawy, np. z modeli statystycznych, by przyjąć, że ubytek dochodu po wygaśnięciu świadczenia zostanie zrównoważony wzrostem wynagrodzenia.Czytaj więcej