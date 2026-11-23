​Jak przypomina ZUS, zwolnienie lekarskie służy leczeniu i powrotowi do zdrowia. Tymczasem, jak wskazuje firma Conperio, która na zlecenie pracodawców sprawdza, co pracownicy robią na L4, nieprawidłowości wykazało 36 proc. jej tegorocznych kontroli w małych i średnich firmach (firma nie ujawnia jednak, ile kontroli przeprowadziła - red). Wśród najczęstszych nieprawidłowości były m.in. praca zarobkowa, wyjazdy wypoczynkowe, prace w ogrodzie i remonty.

Miliony złotych wstrzymanych zasiłków

​​ZUS opublikował wyniki swoich kontroli za trzy kwartały 2026 r. Było ich:

w I kwartale 111,6 tys.

w II kwartale 108,1 tys.

w III kwartale 99 tys.

W efekcie ZUS wydał 15,7 tys. decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku chorobowego na ponad 27,2 mln zł. W samym III kwartale takich decyzji było 5,1 tys., a wstrzymane zasiłki wyniosły ok. 8,7 mln zł.

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Od stycznia do września ZUS obniżył też wypłaty o 215,6 mln zł. Dotyczyło to 98,8 tys. osób pobierających świadczenia po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, np. po zakończeniu umowy. Taki zasiłek liczy się najwyżej od przeciętnego wynagrodzenia, więc lepiej zarabiający dostają mniej. Łączna kwota obniżonych i cofniętych świadczeń wyniosła 242,8 mln zł. W tym miejscu, należy rozróżnić dwie sprawy. Wstrzymanie zasiłku to skutek kontroli, a ograniczenie jego wysokości wynika z przepisów.

​ Tak ZUS sprawdza chorych

Kontrolę może przeprowadzić ZUS lub pracodawca. Kontroler przychodzi zwykle pod adres podany na zwolnieniu i musi pokazać upoważnienie oraz legitymację. Sprawdza, czy osoba na zwolnieniu:

nie pracuje zarobkowo . Wyjątkiem są pojedyncze sprawy, do których zmuszają ważne okoliczności, ale nie polecenie szefa

nie robi niczego, co utrudnia lub wydłuża leczenie . Zakupy czy wyjście do apteki są w porządku

opiekując się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, rzeczywiście musi to robić sama, bo w domu nie ma nikogo innego. Ten warunek nie dotyczy dzieci do 2 lat

​Gdy kontroler nie zastanie chorego w domu, powinien w miarę możliwości przyjść ponownie, a chory musi wyjaśnić nieobecność. Uzasadniona nieobecność, np. wizyta u lekarza, nie oznacza utraty zasiłku. Jeśli jednak kontrola wykaże nieprawidłowości, świadczenie przepada za całe zwolnienie, a wypłacone już pieniądze trzeba oddać.

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​Zakład może też sprawdzić, czy chory nadal potrzebuje zwolnienia.

- Jeśli lekarz uzna, że odzyskał on już zdolność do pracy, zwolnienie zostaje skrócone, a prawo do świadczenia chorobowego przysługuje tylko do dnia badania. Co ważne, lekarz orzecznik może podjąć taką decyzję również bez bezpośredniego badania ubezpieczonego, wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej, która posłużyła do wystawienia zwolnienia - wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim.

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Kto nie zgadza się z decyzją o odebraniu zasiłku, może się odwołać do sądu w ciągu miesiąca od jej otrzymania. Odwołanie składa się na piśmie albo ustnie w oddziale, który wydał decyzję.

Od 2027 roku praca u innego pracodawcy mimo zwolnienia ​

Dobra wiadomość czeka osoby, które są zatrudnione u kilku pracodawców. Obecnie zwolnienie lekarskie (e-ZLA) uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej. Od 1 stycznia 2027 r. zmieni to nowelizacja ustawy zasiłkowej. Lekarz na prośbę pacjenta będzie mógł wystawić zwolnienie tylko dla wybranego miejsca zatrudnienia.

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- Możliwość ta zależy od stanu zdrowia i charakteru pracy. Przykładowo, chirurg ze złamanym palcem nie może operować, ale wciąż może wykładać na uczelni, a dziennikarz z chrypą nie może prowadzić audycji w radiu, ale może napisać artykuł - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

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red. / polsatnews.pl