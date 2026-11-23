"Prokuratura Regionalna w Lublinie za numerem 2005-1.Ds.19.2024 skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 10 oskarżonym: Andrzejowi P., Wojciechowi C., Tomaszowi B., Andrzejowi P., Piotrowi W., Michałowi Ś., Tomaszowi Sz., Sebastianowi J., Monice Cz. oraz Ryszardowi K. - członkom organów oraz pełnomocnikom polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie prokuratury.

Jak wyjaśniono dalej, sprawa dotyczy nadużycia zaufania w latach 2010-2015 przy obrocie nieruchomościami położonymi w Dopiewcu, Pierwoszynie i Juracie na szkodę spółki Polnord S.A.

Według śledczych łączna wartość szkody to ponad 20 mln zł.

Śledztwo ws. Polnordu. Jest akt oskarżenia

W przypadku nieruchomości gruntowej o powierzchni ponad 12,6 ha, położonej w miejscowości Dopiewiec (woj. wielkopolskie) zarzuty dotyczą sześciu osób: Ryszarda K., Wojciecha C., Andrzeja P., Michała Ś., Piotra W. i Sebastiana J.

Według prokuratury 22 września 2010 r. ustalona spółka nabyła tę nieruchomość za kwotę ponad 7,6 mln zł. Zaledwie po siedmiu dniach, 29 września 2010 r. zarząd Polnordu podjął uchwałę dotyczącą nabycia tej samej nieruchomości, a dzień później zawarto umowę jej zakupu za ponad 26,8 mln zł.

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"Cena zapłacona przez Polnord S.A. stanowiła tym samym około 351,1 proc. ceny, za którą nieruchomość została nabyta przez ustaloną sp. z o.o. Jak ustalono, cena rynkowa wskazanej nieruchomości wynosiła około 60 zł za m.kw., podczas gdy Polnord S.A. nabyła ją za cenę określoną w zarzucie na poziomie 214 zł za m kw." - podano.

Według prokuratury przeprowadzenie transakcji nie służyło realizacji rzeczywistych potrzeb inwestycyjnych Polnordu, lecz było "ukierunkowane na uzyskanie korzyści majątkowej przez podmioty uczestniczące w inkryminowanej operacji".

Korzyść majątkowa z tego przestępstwa została przetransferowana przez czterech oskarżonych Ryszarda K., Sebastiana J., Andrzeja P. i Tomasza B. szeregiem operacji finansowych na rachunki bankowe polskich spółek oraz spółki cypryjskiej.

Sprawa Polnordu. Oskarżeni złożyli wyjaśnienia

Piotr W. i Tomasz Sz. są oskarżeni w sprawie nieruchomości położonej w Pierwoszynie (woj. pomorskie). Według prokuratury doprowadzili oni do nabycia przez Polnord za cenę 2 mln zł nieruchomości, której wartość rynkowa była znacznie niższa, o około 692 tys. zł.

"Przeznaczenie wymienionej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazywało na jej ograniczoną przydatność dla działalności deweloperskiej, gdyż obejmowała teren klifu oraz obszary przeznaczone pod zieleń urządzoną, wyłączające możliwość realizacji typowej zabudowy deweloperskiej" - podano w komunikacie.

W przypadku nieruchomości położonej w Juracie (woj. pomorskie) akt oskarżenia dotyczy również Piotra W. i Tomasza Sz. działających wspólnie i w porozumieniu, w okresie od maja 2013 r. do lipca 2015 r.

Według prokuratury podjęli oni decyzję o zakupie tej nieruchomości od ustalonej spółki akcyjnej za kwotę 4,75 mln zł, a następnie doprowadzili do jej sprzedaży na rzecz innej spółki za kwotę 4,5 mln zł.

Oskarżeni przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do dokonania zarzucanych im przestępstw. Złożyli wyjaśnienia, których treści prokuratura nie ujawnia.

Za przestępstwa zarzucone oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W styczniu ub. roku prokuratura Regionalna w Lublinie umorzyła śledztwo przeciwko Romanowi Giertychowi, dotyczące działania na szkodę spółki Polnord. Według ustaleń śledczych nie doszło do popełnienia przestępstwa.