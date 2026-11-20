Według serwisu analitycznego Sensor Tower, na który powołuje się BBC, łączna liczba zamówień przedpremierowych oraz egzemplarzy sprzedanych pierwszego dnia przekroczyła 24,5 miliona sztuk.

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Z szacunków wynika, że przełożyło się na przychód rzędu 2,36 miliarda dolarów. Żadna gra w historii nie może poszczycić się takim wynikiem.

"Bezprecedensowa" skala. Nowa gra wzbudza ogromne zainteresowanie

Dane te bazują na szacunkach. Twórcy gry, studio Rockstar, oraz spółka macierzysta Take-Two nie ujawnili szczegółowych danych sprzedażowych, określając jednak popyt jako "bezprecedensowy".

BBC zwróciło się do obu firm z prośbą o komentarz w sprawie tych liczb. Do piątku nie otrzymało jednak odpowiedzi. Przekazały one jedynie w publicznym komunikacie, że zainteresowanie grą jest "bezprecedensowe".

Dla porównania, najbardziej dochodowy film tego roku, "Spider-Man: Brand New Day", zarobił w trakcie całego okresu wyświetlania w kinach 2,5 miliarda dolarów.

GTA 6. Saga o przestępcach chcących spełnić "amerykański sen"

Najnowsza odsłona serii symulatorów przestępczego półświatka, rozwijanej przez Rockstar od blisko trzech dekad, stanowi kontynuację jednej z najpopularniejszych marek gier w historii.

Jak tłumaczy BBC, seria gier Grand Theft Auto (termin z amerykańskiego prawa określający "poważną kradzież pojazdu" - red.) jest satyrycznym spojrzeniem na "amerykański sen", w którym gracze wcielają się w rolę zawodowych przestępców. Akcja najnowszej odsłony skupia się na wydarzeniach w nieistniejącym Leonidzie - stanie wzorowanym na Florydzie.

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Najnowsza część skupia się na losach nowych postaci: Lucii oraz jej partnera Jasona - drobnych przestępców wywodzących się ze zubożałej białej klasy robotniczej.

Szacuje się, że koszt produkcji GTA 6 przekroczył miliard dolarów.