Karol Nawrocki w nagraniu opublikowanym na platformie X poinformował o podpisaniu trzech i zawetowaniu jednej ustawy. Wśród nowelizacji, które zostały przyjęte przez prezydenta, jest ta dotycząca podatku akcyzowego oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Akcyza na alkohol pójdzie w górę. Karol Nawrocki podpisał ustawę

Nawrocki przypomniał, że zawetował podobne przepisy w grudniu 2025 r. - Przekazałem szerokie uzasadnienie weta i projekt poprawiono w rządzie (...). Jednym z moich zasadniczych zastrzeżeń był brak wystarczającej gwarancji, że środki trafią wyłącznie na ochronę zdrowia, a nie będą kolejnym narzędziem do zasypywania dziury budżetowej ministra (finansów i gospodarki Andrzeja - red.) Domańskiego - powiedział prezydent.

Jak dodał, w nowej ustawie zagwarantowano, że pieniądze trafią do służby zdrowia i dlatego zdecydował się ją podpisać. - Alkohol nie jest zwykłym towarem. Alkohol szkodzi i dochody z jego sprzedaży muszą być wykorzystane w celu naprawy tych szkód - ocenił prezydent Nawrocki.

Oświadczenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego 🇵🇱 https://t.co/BfwDLGfEoy — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 18, 2026

Zgodnie z nowymi przepisami stawka akcyzy na alkohol etylowy wzrośnie z 8811 zł do 10 109 zł za hektolitr 100 proc. alkoholu. Na piwo wzrośnie z 12,04 zł do 13,82 zł za hektolitr na każdy stopień Plato.

Na wino i pozostałe napoje fermentowane wzrośnie z 245 zł do 280,83 zł za hektolitr. Na wyroby pośrednie wzrośnie z 490 zł do 562,93 zł za hektolitr, a stawka akcyzy na cydr i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. wzrośnie z 97 zł do 116,4 zł za hektolitr.

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Jednocześnie w ustawie zapisano, że uzyskane dzięki tej podwyżce dodatkowe środki zostaną przekazane Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Ponieważ skala tego wzrostu będzie znana dopiero w 2028 r., co pozwoli na wykorzystanie tych danych przy konstrukcji budżetu na 2029 r., to w roku przyszłym oraz w 2028 r. dotacja do NFZ ma zostać zwiększona, a potem ma nastąpić jej rozliczenie.

Nowela ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r.

Jego podpis znalazł się też pod zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Trzecim projektem, który uzyskał akceptację Nawrockiego jest zmiana ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz niektórych innych ustaw.

Podniesienie VAT na napoje bezalkoholowe. Jest weto prezydenta

Nawrocki poinformował, że zawetował nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem było podniesienie stawki VAT do 23 proc. na zawierające sok napoje energetyczne i bezalkoholowe odpowiedniki napojów alkoholowych. Jako powody weta wskazał skutki gospodarcze podwyżki i wątpliwości dotyczące celu podwyżki oraz brak gwarancji przeznaczenia wpływów na ochronę zdrowia.

- Z jednej strony proponuje się podwyżkę akcyzy na alkohol, a z drugiej podwyżkę VAT na produkty, które mogą zastępować napoje alkoholowe. Jak to mieści się w logice działania rządu? - pytał.

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Dodał, że w sprawie ustawy otrzymał wiele opinii od organizacji reprezentujących rolników i sadowników. Zwrócił uwagę, że do produkcji napojów zawierających sok, które miałaby odjąć podwyżka VAT, wykorzystuje się 30 tys. ton polskich jabłek i tysiące ton innych owoców. - Wyższy podatek mógłby obniżyć sprzedaż, skłonić producentów do zmiany receptur i zmniejszyć zapotrzebowanie na polskie owoce - ocenił prezydent.

Zawetowana ustawa miała podnieść do 23 proc. stawkę VAT na napoje energetyzujące zawierające sok oraz bezalkoholowe piwa i wina zawierające sok. Chodzi o napoje, które zawierają w swoim składzie co najmniej 20 proc. soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego. Weto prezydenta oznacza, że utrzymana zostanie stawka 5 proc. w obrocie handlowym i 8 proc. w gastronomii.

Wyższy VAT miał dać budżetowi w przyszłym roku prawie 1,3 mld zł, a w okresie od 2027 do 2036 r. miała ona przynieść prawie 15,8 mld zł. Do tej pory prezydent podpisał 307 ustawy, a kolejnych 50 nie uzyskało jego akceptacji.