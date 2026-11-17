Barroso: Europa potrzebuje większej skali działania

Europa, zdaniem José Manuela Barroso, byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej, przegrywa ze Stanami Zjednoczonymi nie tylko pod względem tempa rozwoju technologii i inwestycji, ale również zdolności do podejmowania szybkich decyzji. Bez pogłębienia współpracy i wykorzystania potencjału wspólnego rynku Unia Europejska będzie miała coraz większe trudności z konkurowaniem z największymi światowymi gospodarkami. Były premier Portugalii mówił o tym podczas sesji otwierającej obrady VI Kongresu Polska Moc Biznesu.

- Musimy zrozumieć, że najlepszym sposobem obrony naszych interesów i wartości jest działanie na skalę europejską. Jaką siłę oddziaływania miałyby samodzielnie Polska czy Portugalia? - mówił José Manuel Barroso.

Były szef Komisji Europejskiej wskazywał, że przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych wynika nie tylko z większej dostępności kapitału, ale również z podejścia do inwestycji i podejmowania ryzyka. - Amerykanie mają kulturę wzrostu, są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka, dysponują odpowiednią skalą i zintegrowanym rynkiem. To wyjaśnia, dlaczego w niektórych obszarach radzą sobie znacznie lepiej od nas - podkreślał.

Barroso zwrócił także uwagę na ograniczenia wynikające ze sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej. Jego zdaniem konieczność uzgadniania decyzji między 27 państwami sprawia, że Europa częściej reaguje na zmiany w światowej gospodarce, niż sama je inicjuje.

Minister Siemoniak do przedsiębiorców: nie zakładajcie, że ktoś dostarczy wam bezpieczeństwo

O rosnących zagrożeniach dla polskiej gospodarki mówił podczas Kongresu Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Zwrócił uwagę, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo nie może spoczywać wyłącznie na państwie. - Chciałbym, wykorzystując tak liczną obecność przedstawicieli biznesu, mocno zaapelować, żeby w waszym myśleniu o prowadzeniu biznesu nie zakładać, że ktoś z zewnątrz dostarczy to bezpieczeństwo – mówił Tomasz Siemoniak.

Minister podkreślił, że Polska należy do państw szczególnie narażonych na cyberataki. Wskazał również na działania dywersyjne, których celem jest nie tylko destabilizacja sytuacji wewnętrznej, ale także podważanie zaufania zagranicznych inwestorów do polskiej gospodarki.

- Rola polskich władz, polskiego biznesu, polskiego społeczeństwa to pokazać, że Polska jest bezpiecznym państwem, że ulokowane tutaj pieniądze, czy polskie, czy zagraniczne są absolutnie bezpieczne – podkreślił.

Minister Motyka o wyborze partnera do budowy drugiej elektrowni jądrowej

Minister energii Miłosz Motyka przedstawił podczas Kongresu założenia dotyczące wyboru partnera do budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Zainteresowanie udziałem w inwestycji wykazują podmioty ze Stanów Zjednoczonych, Francji i Kanady. Jak wskazał minister, o rozstrzygnięciu zdecydują trzy podstawowe kryteria: cena, udział polskich przedsiębiorstw w realizacji inwestycji oraz zaangażowanie kapitałowe inwestora.

Motyka odniósł się także do perspektyw rozwoju małych reaktorów modułowych, czyli SMR. - Nie chcemy różnicować technologii jądrowych. To zweryfikuje rynek - mówił minister, zaznaczając, że jest jeszcze za wcześnie, aby określać liczbę takich jednostek, które mogłyby powstać w Polsce.

Jako jeden z przykładów rosnącego zapotrzebowania na energię wskazał Stalową Wolę, gdzie rozwijający się przemysł zbrojeniowy będzie wymagał dostępu do odpowiednich mocy energetycznych.

Minister odniósł się również do europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Polska sprzeciwia się wdrożeniu ETS2 na obecnych zasadach, argumentując, że oznaczałoby to wzrost kosztów m.in. w ciepłownictwie i transporcie. - Jesteśmy przeciwnikami tego systemu. Dziś koszty byłyby zbyt wysokie. Walczymy o duże przesunięcie w czasie – mówił Miłosz Motyka.

W przypadku ETS1 minister wskazał na potrzebę zmian prowadzących do zwiększenia liczby dostępnych uprawnień do emisji, co mogłoby przyczynić się do obniżenia ich cen.

Sztuczna inteligencja zmienia firmy, ale nie zastępuje strategii

Wśród tematów Kongresu znalazły się także nowe technologie, automatyzacja i wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy. Podczas debaty „Agent na etacie: czy AI stała się naszym nowym współpracownikiem?” Anna Chrzanowska-Kovács z ElevenLabs zwracała uwagę, że wdrażanie sztucznej inteligencji wymaga innego podejścia niż instalowanie tradycyjnego oprogramowania.

- To, co jest niedoszacowane, to fakt, że wdrażanie AI nie jest jak wdrażanie technologii SaaS czy innych podobnych, używanych dotychczas. Jest to trochę jak onboarding nowej osoby do zespołu - mówiła.

Jej zdaniem przedsiębiorstwa powinny zaczynać od rozpoznania problemów, które nowe technologie mogą realnie rozwiązać. - Nie jestem fanką ślepego wklejania AI. Uważam, że powinniśmy zacząć od tego, gdzie jest największy problem w organizacji - podkreślała.

W innych debatach poruszano także kwestie przyszłości rynku pracy, zmian demograficznych, rozwoju ochrony zdrowia i profilaktyki. Eksperci rozmawiali m.in. o nierównościach w dostępie do świadczeń medycznych oraz o malejącej aktywności fizycznej dzieci.

Polskie regiony walczą o inwestycje. Firmy chcą mniej biurokracji

Jednym z głównych tematów tegorocznego Kongresu była konkurencyjność polskiego przemysłu. Podczas debaty „Śląsk, Podkarpacie, Pomorze: regiony w wyścigu o nowy przemysł” rozmawiano o tym, jak przyciągać nowe inwestycje produkcyjne i zwiększać udział krajowych przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach dostaw.

W dyskusji uczestniczyli m.in. Michał Jaros, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Michał Gołębiowski z Energi, Małgorzata Dobies-Turulska z IKEA Industry Polska oraz Aleksander Kwieciński z AbbVie.

Ważnym wątkiem były także inwestycje w sektorze obronnym. Podczas panelu „Od zakupu do partnerstwa: polski przemysł w globalnym łańcuchu zbrojeniowym” dyskutowano o tym, jak zakupy uzbrojenia mogą przełożyć się na transfer technologii i zamówienia dla polskich przedsiębiorstw.

Osobne rozmowy dotyczyły kosztów biurokracji i ograniczania barier administracyjnych. - Przepisów jest tyle, że nie zajmujemy się tym, czym powinniśmy, czyli produkcją, a przepisami - mówił prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej.

Mariusz Filipek, pełnomocnik ministra rozwoju i technologii ds. deregulacji, wskazywał na potrzebę upraszczania prawa, natomiast senator Krzysztof Kwiatkowski postulował przyspieszenie procesów decyzyjnych i ograniczenie nadmiernych kontroli na etapie realizacji inwestycji.

Krajowa Grupa Spożywcza stawia na biometan i przejęcia

Podczas Kongresu plany inwestycyjne Krajowej Grupy Spożywczej przedstawili wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona oraz Agnieszka Galewska członkini zarządu KGS.

Jednym z najważniejszych projektów będzie produkcja biometanu z produktów ubocznych przetwórstwa buraków cukrowych we współpracy z Eneą. - Pozostajemy przy cukrze, ale chcemy wykorzystać wszystkie jego walory - mówił Grzegorz Wrona.

KGS zamierza również rozwijać produkcję żywności specjalnej dla wojska i służb, m.in. batonów energetycznych w zakładach Pszczółka. Grupa planuje także konsolidację spółek nasiennych.

- Mamy pięć spółek nasiennych, trzy z nich są obecnie na etapie konsolidacji. Współpracujemy z uczelniami. Chcemy zbudować nowoczesne laboratorium nowych technik genomowych, które pozwalają w bezpieczny sposób przyspieszyć proces hodowania nowych odmian - mówiła Agnieszka Galewska.

Biznes i organizacje społeczne. Gala Nagród DNA na zakończenie Kongresu

Zwieńczeniem Kongresu była Gala Nagród DNA „bo pomaganie mamy w genach”, podczas której wyróżniono osoby, fundacje i inicjatywy angażujące się w pomoc potrzebującym. W tym roku szczególną uwagę skierowano na działania na rzecz dzieci.

Wśród nagrodzonych znaleźli się Fundacja Polsat, Ewa Chodakowska, Rafał Sonik, Fundacja Ronalda McDonalda, Fundacja Avalon, Fundacja Iskierka, Radio 357, Fundacja Adamed, Krajowa Izba Radców Prawnych, Grupa Energynat, Ambasadorzy Zdrowia oraz Fundacja Cancer Fighters.

ap / polsatnews.pl