Donald Tusk na wtorkowym posiedzeniu rządu poinformował, że rada ministrów zadecydowała o zamrożeniu cen gazu dla odbiorców indywidualnych. Według przekazanych przez niego informacji będzie to cena na dotychczasowym poziomie, czyli 197,29 zł za mWh.

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- Ma to dla nas olbrzymie znaczenie, bo dokładnie wszyscy pamiętamy, co znaczyła inflacja za czasów naszych poprzedników. Pamiętamy, co znaczyło 16-17 proc. dla rodzinnych portfeli - mówił premier.

Rząd zamroził ceny gazu. Premier podał kwotę

Jak podkreślił, rząd swoimi działaniami "spowodował, że inflacja przestała być problemem". - Oczywiście to ciągle jest między dwa a trzy proc., ale jest to w granicach bezpiecznych i nie wpływa w przykry, dotkliwy sposób na ceny w sklepach - zaznaczył.

- Nie możemy pozwolić na to, żeby ludzie cierpieli z powodu decyzji, które zapadały gdzieś za oceanami - dodał Tusk podkreślając, że mówi o wojnie na Bliskim Wschodzie. - Nie chcemy, żeby płaciły za to polskie rodziny - oznajmił.

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Na posiedzeniu rządu wskazał, że "nie chodzi tylko o samą cenę gazu, ale również wpływ ceny energii na inflację". Przypomniał także, że rząd dalej utrzymuje program CPN, dzięki któremu, "nie licząc Malty, jest to najtańsze paliwo w całej Unii Europejskiej".

"Ma to olbrzymie znaczenie". Tusk o zamrożeniu cen gazu

Zgodnie z zapowiedzią Tuska rząd będzie też pracował nad energią elektryczną. - Tak, żeby Polacy mogli przeżyć tę późną jesień i zimę bez szoku cenowego - dodał.

- Staramy się tak budować naszą strategię, aby utrzymać wszystko w ramach fundamentalnej odpowiedzialności. Mamy niską inflację, mamy wysoki wzrost, mamy ciągle wystarczająco dużo środków, żeby kontrolować ceny energii i utrzymywać je na poziomie, który jest przynajmniej jakoś do zniesienia - tłumaczył premier.

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Tusk wyraził także nadzieję, że prędzej czy później dojdzie do jakiegoś rozsądnego rozwiązania na Bliskim Wschodzie, by "na codzienne życie polskich rodzin nie wplywały sytuacje, które dzieją się tysiące kilometrów od polskich granic".

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bp / wka / polsatnews.pl