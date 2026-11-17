- Mapa drogowa jest już gotowa, przyjęliśmy całkiem niedawno Polski Program Energetyki Jądrowej i to jest kolejny krok, który zrobimy - myślę - już w najbliższych dniach. To da inwestorom więcej przestrzeni i zrozumienia, co do tego jak rząd będzie wspierał małe reaktory jądrowe - powiedział wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.

ZOBACZ: Atom w Wielkopolsce. Historyczna umowa podpisana

Podkreślił również, że proces budowy SMR-ów należy rozpocząć jak najszybciej. - Rząd musi zapewnić, żeby energia w Polsce była dostępna, żeby była czysta i żeby była tania. Bez tych trzech celów nie jesteśmy w stanie zapewnić rozwoju czy przetrwania polskiego przemysłu. Energetyka jądrowa daje taką szansę. Polski Fundusz Rozwoju, według mojej najlepszej wiedzy, jest w zaawansowanych rozmowach. Jeżeli uzna, że jest potencjał biznesowy do tego, żeby tam zainwestować, to zakładam, że tak będzie. To też będzie taka kropka nad "i" potwierdzająca, że ten projekt ma sens biznesowy - dodał wiceszef resortu energii.

Małe reaktory jądrowe w Polsce. Kluczowe porozumienie biznesowe

Michał Sołowow, założyciel Synthos Green Energy (SGE), spółki rozwijającej technologię małych reaktorów jądrowych przekazał, że do końca roku spodziewa się sfinalizować umowy z inwestorami gotowymi zainwestować w ten projekt. - Myślę, że to będzie ponad 800 mln euro w tej rundzie. Udało nam się z prezesem Zarządu Grupy Polsat Plus, prezesem ZE PAK Piotrem Żakiem podpisać fantastyczną umowę i będziemy dewelopować sześć SMR-ów w "lokalizacji pakowskiej". Wydaje mi się, że to jest bardzo istotny kamień milowy, zwłaszcza że ta lokalizacja jest doskonała, w centrum Polski - argumentował Michał Sołowow.

Jak dodał "bez racjonalnie wycenionej energii nie będzie inwestycji w Polsce, nie zbudujemy Data Center, które są niezbędne do tego, żeby na nich rozwijać AI, nie stworzymy konkurencyjności dla naszych dzieci, wnuków... po prostu musimy to zrobić".





Wideo: Miliardy złotych na małe reaktory jądrowe. Inwestycję może wesprzeć państwo

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Jeśli spojrzymy na sytuację w Europie, to właśnie Polska nadaje tempo wdrażaniu elektrowni jądrowych nowej generacji, a konkretnie małych reaktorów modułowych. Część tych działań realizowana jest przez sektor publiczny, część działań pochodzi z sektora prywatnego, czyli Synthos Green Energy. Jest to więc bardzo korzystne dla Polski. Kraj ten staje się pionierem w tej dziedzinie. Ma szansę rozwinąć kadrę specjalistów i łańcuch dostaw. Dzięki temu uzyska duże ilości doskonałej, zdekarbonizowanej energii elektrycznej, ale przyniesie to również dodatkowe korzyści dla Europy - podkreślił Roger Martella, wiceprezes GE Vernova.

red. / polsatnews.pl