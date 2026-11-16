​System nazywa się ANPRS PL (Automatyczny System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych). Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła go w grudniu 2017 roku, żeby sprawniej wychwytywać przemytników i oszustów podatkowych. Odczyty z kamer pomagają urzędnikom wybierać, kogo skontrolować.

RPO pyta o podstawę prawną

​Po doniesieniach medialnych na ten temat zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił się do szefa KAS z prośbą o wyjaśnienia. Wątpliwości budziła zgodność takiej praktyki z art. 51 Konstytucji RP. Przepis ten wymaga, aby państwo miało wyraźną podstawę w ustawie do gromadzenia danych o obywatelach i nie zbierało ich w większym zakresie, niż jest to konieczne​.

ZOBACZ: Pijesz dwie-trzy filiżanki kawy dziennie? Naukowcy odkryli związek z ryzykiem demencji

​

Jak wynika z odpowiedzi szefa KAS Marcina Łobody z 23 października 2026 roku, urząd wykorzystuje system na podstawie przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności art. 2, 46 i 47 (m.in. pobór podatków jako zadanie KAS, obowiązek współdziałania z jej organami oraz prawo do przetwarzania danych osobowych w ważnym interesie finansowym państwa i UE).

Jako kategorię danych osobowych przetwarzanych w systemie Łoboda wskazał numery rejestracyjne pojazdów.

W kadrze może być każde auto

​Po uchwyceniu tablicy przez kamerę zapis o przejeździe trafia do bazy KAS, w której może pozostać maksymalnie przez pięć lat. Okres ten wynika z terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Przejazd zarejestrowany dziś może więc posłużyć urzędnikom w sprawie, która zacznie się za kilka lat.

ZOBACZ: Nadchodzą zmiany w systemie kaucyjnym. Radykalnie wzrosną opłaty producentów

- ​Charakter ANPRS PL powoduje, że system może rejestrować zdarzenia dotyczące pojazdów znajdujących się w zasięgu jego urządzeń, a zgromadzone informacje mogą być następnie wykorzystywane do celów analitycznych - czytamy w piśmie.

​

Szef KAS zaznaczył jednocześnie, że nie wszystkie zebrane informacje są automatycznie wykorzystywane w postępowaniach. Nie każdy, kto korzysta z systemu w KAS, ma też nieograniczony dostęp do danych o wszystkich pojazdach.

Po co skarbówce kamery?

​Według wyjaśnień Łobody system ANPRS PL nie zastępuje kontroli, lecz pomaga urzędnikom wybrać do sprawdzenia przypadki, w których ryzyko nieprawidłowości jest największe.

ZOBACZ: Gaśnie prąd i zaczyna się lawina problemów. Blackout może sparaliżować znacznie więcej niż dom

​W lipcu "Dziennik Gazeta Prawna" opisał sprawę przedsiębiorcy z Krakowa. Firma korzystała z pełnego odliczenia VAT od samochodu, a to wymaga prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Urząd skarbowy zestawił tę ewidencję z odczytami z kamer i znalazł przejazdy, których w niej nie było. Przedsiębiorcę wezwano do złożenia wyjaśnień. Jeśli urząd stwierdzi rozbieżności, będzie musiał oddać połowę odliczonego podatku.

​

Skarbówka nie podaje, ile nieprawidłowości wykryto dzięki kamerom. Tłumaczy, że odczyty to tylko jedno z wielu źródeł informacji, więc nie da się wyodrębnić spraw wykrytych wyłącznie na ich podstawie.

WIDEO: Rekordowo drogie LPG. Kierowcy przecierają oczy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl