Kierowcy pod czujnym okiem skarbówki. Urząd może odezwać się po latach
Kamery przy drogach odczytują tablice rejestracyjne, a dane trafiają do skarbówki. Urzędnicy korzystają z nich w sprawach karnoskarbowych oraz przy poborze podatków i innych należności publicznych. W sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich.
System nazywa się ANPRS PL (Automatyczny System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych). Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła go w grudniu 2017 roku, żeby sprawniej wychwytywać przemytników i oszustów podatkowych. Odczyty z kamer pomagają urzędnikom wybierać, kogo skontrolować.
RPO pyta o podstawę prawną
Po doniesieniach medialnych na ten temat zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił się do szefa KAS z prośbą o wyjaśnienia. Wątpliwości budziła zgodność takiej praktyki z art. 51 Konstytucji RP. Przepis ten wymaga, aby państwo miało wyraźną podstawę w ustawie do gromadzenia danych o obywatelach i nie zbierało ich w większym zakresie, niż jest to konieczne.
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Jak wynika z odpowiedzi szefa KAS Marcina Łobody z 23 października 2026 roku, urząd wykorzystuje system na podstawie przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności art. 2, 46 i 47 (m.in. pobór podatków jako zadanie KAS, obowiązek współdziałania z jej organami oraz prawo do przetwarzania danych osobowych w ważnym interesie finansowym państwa i UE).
Jako kategorię danych osobowych przetwarzanych w systemie Łoboda wskazał numery rejestracyjne pojazdów.
W kadrze może być każde auto
Po uchwyceniu tablicy przez kamerę zapis o przejeździe trafia do bazy KAS, w której może pozostać maksymalnie przez pięć lat. Okres ten wynika z terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Przejazd zarejestrowany dziś może więc posłużyć urzędnikom w sprawie, która zacznie się za kilka lat.
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- Charakter ANPRS PL powoduje, że system może rejestrować zdarzenia dotyczące pojazdów znajdujących się w zasięgu jego urządzeń, a zgromadzone informacje mogą być następnie wykorzystywane do celów analitycznych - czytamy w piśmie.
Szef KAS zaznaczył jednocześnie, że nie wszystkie zebrane informacje są automatycznie wykorzystywane w postępowaniach. Nie każdy, kto korzysta z systemu w KAS, ma też nieograniczony dostęp do danych o wszystkich pojazdach.
Po co skarbówce kamery?
Według wyjaśnień Łobody system ANPRS PL nie zastępuje kontroli, lecz pomaga urzędnikom wybrać do sprawdzenia przypadki, w których ryzyko nieprawidłowości jest największe.
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W lipcu "Dziennik Gazeta Prawna" opisał sprawę przedsiębiorcy z Krakowa. Firma korzystała z pełnego odliczenia VAT od samochodu, a to wymaga prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Urząd skarbowy zestawił tę ewidencję z odczytami z kamer i znalazł przejazdy, których w niej nie było. Przedsiębiorcę wezwano do złożenia wyjaśnień. Jeśli urząd stwierdzi rozbieżności, będzie musiał oddać połowę odliczonego podatku.
Skarbówka nie podaje, ile nieprawidłowości wykryto dzięki kamerom. Tłumaczy, że odczyty to tylko jedno z wielu źródeł informacji, więc nie da się wyodrębnić spraw wykrytych wyłącznie na ich podstawie.Czytaj więcej