Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów uznał, że sposób promowania i prezentowania napojów Kubuś Waterrr oraz Kubuś Waterrr Active+ może wprowadzać konsumentów w błąd i postawił w związku z tym zarzuty firmie Maspex.

Jak wyjaśniono w informacji, nazwa, kolorystyka, motywy wodne i pokazywane w reklamach butelki z bezbarwnym napojem mogą sugerować, że produkt zawiera jedynie niewielki dodatek soku owocowego. "Tymczasem sok jabłkowy stanowi aż 30 proc. napoju Kubuś Waterrr i 25 proc. napoju Kubuś Waterrr Active+" - wskazał UOKiK.

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Natomiast grafiki owoców prezentowane na butelkach lub w reklamach tych produktów mogą sugerować, że np. w napojach o smaku malinowym czy truskawkowym dominuje sok z tych owoców. W rzeczywistości stanowi on zaledwie 0,1 proc., a głównym składnikiem owocowym jest sok jabłkowy.

Prezes UOKiK: Konsument widzi wodę tam, gdzie jest napój z sokiem

Zdaniem UOKiK w błąd wprowadzać może także hasło "ZERO dodanego CUKRU", w którym na pierwszy plan wysuwają się wyróżnione słowa "zero" i "cukru", podczas gdy słowo "dodanego" - zapisane znacznie mniejszą czcionką - łatwo przeoczyć. Odbiorca może więc uznać, że napój w ogóle nie zawiera cukrów, choć te występują w sokach owocowych.

- Reklama nie może sprawiać, że konsument widzi wodę tam, gdzie w rzeczywistości jest napój z sokiem. Przedsiębiorca powinien jasno przedstawiać cechy swoich produktów, a nie budować przekaz na skojarzeniach, które mogą wprowadzać w błąd. Nawet prawdziwe informacje mogą tworzyć mylne wrażenie, jeśli są przedstawiane w określony sposób. Reklama ma zachęcać do zakupu, ale każdy ma prawo wiedzieć, co kupuje, zanim weźmie produkt do ręki - skomentował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

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Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przedsiębiorcy grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.