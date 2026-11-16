Jak oświadczył Narodowy Bank Polski, "w związku z sytuacją zaistniałą w wyniku wydania 30 października 2026 r. przez Annę Korwin-Piotrowską zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziego TK Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego pojawiło się zagadnienie związane z właściwą reprezentacją Trybunału".

NBP wskazał, że 2 listopada prezes TK Bogdan Święczkowski złożył w banku centralnym "oświadczenie dotyczące reprezentacji TK (wskazał osoby uprawnione) w relacjach z NBP w związku z realizacją umowy rachunku bankowego". Według instytucji Święczkowski "potwierdził swoje stanowisko w piśmie z dnia 12 listopada 2026 r., załączając do tego pisma uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2026 r., którą uchylono zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach" sędziów Święczkowskiego i Sochańskiego.

"Ponadto w dniu 6 listopada 2026r. zostały przekazane do NBP: przywołane wyżej zarządzenie z 30 października 2026 r. oraz dokumenty wskazujące co do zasady inne osoby uprawnione w zakresie dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych Trybunału Konstytucyjnego prowadzonych przez NBP" - dodano.

NBP o sporze wokół TK. Zapadła decyzja, zlecenia płatnicze wstrzymane

Według banku centralnego "doszło więc do sytuacji, w której w NBP złożone zostały wzajemnie znoszące się zestawy dokumentów potwierdzających uprawnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach TK".

NBP zastrzegł, iż "nie jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kierowania Trybunałem Konstytucyjnym". "Kwestia ta ma jednak dla NBP podstawowe znaczenie z punktu widzenia ustalenia osób uprawnionych do dysponowania środkami TK zgromadzonymi na rachunkach bankowych prowadzonych przez NBP" - nadmienił w komunikacie.

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Bank kierowany przez Adama Glapińskiego uznał, że "w tym stanie rzeczy niezbędne stało się wypracowanie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego". "W związku z tym w Departamencie Prawnym NBP dokonano – wyłącznie dla potrzeb ustalenia sytuacji NBP jako strony umowy rachunku bankowego zawartej z TK – analizy treści stosunku prawnego ustalonej tą umową i właściwymi dla zaistniałego stanu faktycznego normami, wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących" - wskazał.

"W wyniku tej analizy wypracowane zostało stanowisko, zgodnie z którym zachodzą przesłanki wstrzymania realizacji przez NBP zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny" - uzupełniono w komunikacie. Po godz. 12:00 rzecznik banku centralnego potwierdził, że wspomniane zlecenia zostały wstrzymane.

Konstytucjonalista o oświadczeniu NBP. "Broń, z której można wystrzelić"

Komentując komunikat NBP, konstytucjonalista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Wojciech Włoch ocenił na antenie Polsat News, że jest on "bronią, z której można wystrzelić". - O tym, że NBP będzie wciągnięte w tę grę gdzieś tam już słyszeliśmy w jakichś takich przeciekach (...). To pewnie też zaostrzy stosunki między rządem a prezesem Glapińskim - wskazywał dr Włoch.

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Konstytucjonalista ocenił, że spór wokół Trybunału Konstytucyjnego ma charakter "przeciągania liny" pomiędzy skonfliktowanymi stronami. - Ja się nie dziwię ludziom zwykłym, którzy tak na to patrzą i myślą: "o Jezu, oni znowu się kłócą". I to jakby meritum sporu gdzieś nam będzie umykało - przekonywał.

Sąd Najwyższy unieważnił swoje własne postanowienie

W piątek 6 listopada Sąd Najwyższy wydał postanowienie, w którym uznał się za "niewłaściwy do rozpoznania sprawy" dotyczącej zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa i wiceprezesa TK. Zażalenie na decyzję złożyli Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański. Wkrótce później SN unieważnił swoje wcześniejsze postanowienie.

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W komunikacie wydanym przez SN poinformowano o uchyleniu zarządzeń dotyczących zawieszeniu prezesa i wiceprezesa TK. To właśnie tę uchwałę załączył do dokumentów zaniesionych złożonych w banku centralnym Święczkowski.

Jej treść skomentowała Anna Korwin-Piotrowska. "Informuję o braku jakiegokolwiek wpływu ewentualnych orzeczeń Sądu Najwyższego na dalszą skuteczność zarządzeń o natychmiastowej przerwie" - przekazała w wydanym na stronie TK oświadczeniu.

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wka / polsatnews.pl