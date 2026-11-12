José Manuel Barroso, członkowie rządu i liderzy biznesu. Polska Moc Biznesu 16 listopada

Organizatorzy spodziewają się ponad 2,5 tys. uczestników. Na ośmiu scenach tematycznych zaplanowano ponad 50 debat dotyczących najważniejszych wyzwań gospodarczych i społecznych.

Gościem specjalnym będzie José Manuel Barroso, były premier Portugalii, który w latach 2004–2014 kierował Komisją Europejską. W wydarzeniu wezmą udział również Jan Krzysztof Bielecki, były premier, Monika Wielichowska, wicemarszałek Sejmu, Michał Jaros, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Eliza Zeidler, Grzegorz Wrona i Konrad Gołota z Ministerstwa Aktywów Państwowych.

- Polska Moc Biznesu to przede wszystkim spotkanie ludzi, którzy mają realny wpływ na kierunki rozwoju Polski. W jednym miejscu będą przedstawiciele rządu, prezesi największych firm, przedsiębiorcy, naukowcy i organizacje społeczne. Zależy nam, żeby z tych rozmów wynikało coś więcej niż diagnoza problemów. Będziemy rozmawiać o tym, jak obniżyć koszty prowadzenia działalności, przyciągać inwestycje do polskich regionów, zwiększać udział krajowych firm w strategicznych projektach i zapewnić przemysłowi dostęp do konkurencyjnej cenowo energii - mówi Artur Beck, pomysłodawca i producent Kongresu.

Przemysł, inwestycje i bezpieczeństwo w programie Kongresu

Jednym z punktów programu będzie debata "Śląsk, Podkarpacie, Pomorze: regiony w wyścigu o nowy przemysł". Jej uczestnicy porozmawiają o konkurencji między regionami o nowe inwestycje, dostępności infrastruktury oraz czynnikach decydujących o lokalizacji zakładów przemysłowych. Dyskusję poprowadzi Piotr Witwicki z Telewizji Polsat, a udział w niej w wezmą w niej udział Michał Jaros, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Michał Gołębiowski, wiceprezes zarządu Energi SA, Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska IKEA Industry Polska, oraz Aleksander Kwieciński, dyrektor generalny AbbVie w Polsce.

W debacie "Od zakupu do partnerstwa: polski przemysł w globalnym łańcuchu zbrojeniowym" eksperci poruszą kwestie transferu technologii, rozwoju krajowego zaplecza serwisowego oraz budowania zdolności produkcyjnych na przykładzie programów związanych ze śmigłowcami Apache i czołgami Abrams. Zastanowią się również nad rolą offsetu i partnerstw przemysłowych w rozwoju polskiego sektora obronnego. W dyskusji wezmą udział Konrad Gołota, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Jacek Cyrek, prezes zarządu Hanwha Aerospace Europe oraz Tomasz Zakrzewski, Corporate Business Development Director w RTX Poland.

W programie znalazły się ponadto debaty "Rachunek za papierologię: 50 mld zł rocznie", "Sprawiedliwa czy spóźniona: czy transformacja da nam w końcu nową moc?" oraz "Tylko 3 procent: czy Polacy przestali być przedsiębiorczy?".

Przedstawiciele największych firm i świata nauki

W Kongresie wezmą udział Stefan Batory, współzałożyciel Booksy, Grzegorz Inglot, prezes firmy Inglot, Michał Obiegała, prezes bp Polska, Agnieszka Hipś, prezes CLIP Group, Anna Chrzanowska-Kovács, dyrektorka generalna ElevenLabs na Europę Środkowo-Wschodnią, oraz Michał Wypychewicz, prezes Koronea Family Office i właściciel ZPUE.

Wśród uczestników znajdą się także Agnieszka Galewska, członek zarządu Krajowej Grupy Spożywczej, Mariusz Jedynak, członek zarządu ZUS i Dominika Niewiadomska-Siniecka, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych oraz Ewa Chodakowska, trenerka i przedsiębiorczyni.

W wydarzeniu weźmie udział również w ramach ścieżki Social Pulse blisko 40 fundacji i organizacji pozarządowych zaprezentuje swoje działania oraz możliwości współpracy z biznesem. Kongres zakończy Gala Nagród DNA „bo pomaganie mamy w genach”, podczas której wyróżnione zostaną osoby, przedsiębiorstwa i organizacje zaangażowane w działalność społeczną.

VI Kongres Społeczno-Gospodarczy Polska Moc Biznesu odbędzie się 16 listopada 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie.

Wniosek akredytacyjny dostępny jest pod tym linkiem.





Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

redakcja / polsatnews.pl