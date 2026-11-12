José Manuel Barroso, członkowie rządu i liderzy biznesu. Polska Moc Biznesu 16 listopada

Biznes

José Manuel Barroso, były przewodniczący Komisji Europejskiej, członkowie polskiego rządu Marcin Kierwiński, Tomasz Siemoniak, Miłosz Motyka i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oraz przedstawiciele największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw wezmą udział w VI Kongresie Społeczno-Gospodarczym Polska Moc Biznesu. Wydarzenie odbędzie się 16 listopada na PGE Narodowym w Warszawie.

Mężczyzna na pierwszym planie i uczestnicy panelu dyskusyjnego na scenie podczas Kongresu Społeczno-Gospodarczego BE READY!.
Polska Moc Biznesu
Były premier Portugalii José Manuel Barroso gościem specjalnym Kongresu Polska Moc Biznesu

Organizatorzy spodziewają się ponad 2,5 tys. uczestników. Na ośmiu scenach tematycznych zaplanowano ponad 50 debat dotyczących najważniejszych wyzwań gospodarczych i społecznych.

 

Gościem specjalnym będzie José Manuel Barroso, były premier Portugalii, który w latach 2004–2014 kierował Komisją Europejską. W wydarzeniu wezmą udział również Jan Krzysztof Bielecki, były premier, Monika Wielichowska, wicemarszałek Sejmu, Michał Jaros, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Eliza Zeidler, Grzegorz Wrona i Konrad Gołota z Ministerstwa Aktywów Państwowych.

 

- Polska Moc Biznesu to przede wszystkim spotkanie ludzi, którzy mają realny wpływ na kierunki rozwoju Polski. W jednym miejscu będą przedstawiciele rządu, prezesi największych firm, przedsiębiorcy, naukowcy i organizacje społeczne. Zależy nam, żeby z tych rozmów wynikało coś więcej niż diagnoza problemów. Będziemy rozmawiać o tym, jak obniżyć koszty prowadzenia działalności, przyciągać inwestycje do polskich regionów, zwiększać udział krajowych firm w strategicznych projektach i zapewnić przemysłowi dostęp do konkurencyjnej cenowo energii -  mówi Artur Beck, pomysłodawca i producent Kongresu.

Przemysł, inwestycje i bezpieczeństwo w programie Kongresu

Jednym z punktów programu będzie debata "Śląsk, Podkarpacie, Pomorze: regiony w wyścigu o nowy przemysł". Jej uczestnicy porozmawiają o konkurencji między regionami o nowe inwestycje, dostępności infrastruktury oraz czynnikach decydujących o lokalizacji zakładów przemysłowych. Dyskusję poprowadzi Piotr Witwicki z Telewizji Polsat, a udział w niej w wezmą w niej udział Michał Jaros, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Michał Gołębiowski, wiceprezes zarządu Energi SA, Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska IKEA Industry Polska, oraz Aleksander Kwieciński, dyrektor generalny AbbVie w Polsce.

 

W debacie "Od zakupu do partnerstwa: polski przemysł w globalnym łańcuchu zbrojeniowym" eksperci poruszą kwestie transferu technologii, rozwoju krajowego zaplecza serwisowego oraz budowania zdolności produkcyjnych na przykładzie programów związanych ze śmigłowcami Apache i czołgami Abrams. Zastanowią się również nad rolą offsetu i partnerstw przemysłowych w rozwoju polskiego sektora obronnego. W dyskusji wezmą udział Konrad Gołota, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Jacek Cyrek, prezes zarządu Hanwha Aerospace Europe oraz Tomasz Zakrzewski, Corporate Business Development Director w RTX Poland.

 

W programie znalazły się ponadto debaty "Rachunek za papierologię: 50 mld zł rocznie", "Sprawiedliwa czy spóźniona: czy transformacja da nam w końcu nową moc?" oraz "Tylko 3 procent: czy Polacy przestali być przedsiębiorczy?".

Przedstawiciele największych firm i świata nauki

W Kongresie wezmą udział Stefan Batory, współzałożyciel Booksy, Grzegorz Inglot, prezes firmy Inglot, Michał Obiegała, prezes bp Polska, Agnieszka Hipś, prezes CLIP Group, Anna Chrzanowska-Kovács, dyrektorka generalna ElevenLabs na Europę Środkowo-Wschodnią, oraz Michał Wypychewicz, prezes Koronea Family Office i właściciel ZPUE.

 

Wśród uczestników znajdą się także Agnieszka Galewska, członek zarządu Krajowej Grupy Spożywczej, Mariusz Jedynak, członek zarządu ZUS i Dominika Niewiadomska-Siniecka, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych oraz Ewa Chodakowska, trenerka i przedsiębiorczyni.

 

W wydarzeniu weźmie udział również w ramach ścieżki Social Pulse blisko 40 fundacji i organizacji pozarządowych zaprezentuje swoje działania oraz możliwości współpracy z biznesem. Kongres zakończy Gala Nagród DNA „bo pomaganie mamy w genach”, podczas której wyróżnione zostaną osoby, przedsiębiorstwa i organizacje zaangażowane w działalność społeczną.

 

VI Kongres Społeczno-Gospodarczy Polska Moc Biznesu odbędzie się 16 listopada 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie.

 

Wniosek akredytacyjny dostępny jest pod tym linkiem.  

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redakcja / polsatnews.pl
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