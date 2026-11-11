Amerykański aktor Stacy Keach, znany m.in. z serialu "Mike Hammer", filmu "Nebraska" oraz wybitnych kreacji szekspirowskich, zmarł we wtorek w swoim domu w Magdalence pod Warszawą po długiej walce z chorobą serca. Miał 85 lat.

Agencja Associated Press podkreśla, że Keach należał do najwybitniejszych amerykańskich aktorów teatralnych swojego pokolenia. Uznanie przyniosły mu role Hamleta, Ryszarda III i Króla Leara, a także współpraca z cenionym reżyserem Johnem Hustonem. Na ekranie wystąpił m.in. w filmach "Miasto grubasów" ("Fat City"), "Sędzia z Teksasu" ("The Life and Times of Judge Roy Bean"), "Więzień nienawiści" ("American History X"), "Dziedzictwo Bourne'a" ("The Bourne Legacy") i nominowanej do Oscara "Nebrasce".

Stacy Keach nie żyje. Aktor zmarł w wieku 85 lat w Magdalence

Największą popularność zdobył jednak jako prywatny detektyw Mike Hammer w serialu opartym na powieściach Mickeya Spillane'a. "Keach stworzył eleganckiego, pełnego energii Hammera. Potrafił wyrażać pożądanie spojrzeniem, a twardość pięściami" - pisał w 1983 roku krytyk telewizyjny AP Fred Rothenberg.

Aktor występował także w telewizji jako Ernest Hemingway, za którego rolę otrzymał Złoty Glob, a także w takich produkcjach jak "Jezus z Nazaretu", "Córka Mistrala", "Princess Daisy" czy "The Blue and the Gray".

Silnym wątkiem życia Keacha były związki z Polską. W 2015 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Ostatnie lata spędził w Magdalence pod Warszawą. Jego żoną była polska aktorka Małgorzata Tomassi, którą poznał na planie serialu "Mike Hammer". Keach wielokrotnie podkreślał, że jej listy i fotografie pomagały mu przetrwać najtrudniejsze chwile.

W 2019 Keach otrzymał własną gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles przy Hollywood Boulevard.

mol / polsatnews.pl