Prezes i dyrektor generalny NVIDII Jensen Huang miał romans z Alice Huang, która według informacji amerykańskich służb pracuje dla Chin jako oficer wywiadu - podał "Financial Times". Po publikacji kapitalizacja rynkowa korporacji produkującej kluczowe komponenty dla rozwoju AI spadła o 200 miliardów dol.

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Dziennik dotarł do pisma wysłanego do pracowników NVIDII, w którym Huang przyznaje się do romansu. "Jestem wam winny przeprosiny. Byłem niewierny wobec mojej żony. Moje działania zraniły ją i moje dzieci. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego, co zrobiłem. Szczerze i bardzo przepraszam" - cytuje pismo brytyjski dziennik.

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Nvidia, w opublikowanej informacji prasowej podkreśliła, że w związku z tymi doniesieniami zostało wszczęte niezależne śledztwo. "Nadzór nad dochodzeniem będzie sprawować komisja złożona z niezależnych członków zarządu, wspierana przez zewnętrznego, niezależnego doradcę prawnego" - wskazano.

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Podkreślono, że priorytetem zarządu jest bezpieczeństwo ekonomiczne i narodowe Stanów Zjednoczonych, a mimo że "rada nie ma powodów, by sądzić, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa narodowego lub ujawnienia tajemnic firmy, w ramach prowadzonego śledztwa zostaną przeanalizowane wszystkie dostępne informacje".

"Nie miał żadnego pojęcia". Trump o skandalu w NVIDII

Do sprawy odniósł się także Donald Trump, który zapewnił, że FBI prowadzi już dochodzenie w tej sprawie. Prezydent USA relacjonował ponadto, że Huang "nie miał żadnego pojęcia, że osoba, o której mowa, była szpiegiem". Chiny zaprzeczyły, żeby prowadziły jakąkolwiek operację wywiadowczą wymierzoną w Huanga, a doniesienia określili jako "oszczerstwa".

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Reuters podaje, że w związku ze sprawą akcjonariusze NVIDII pozwali Huanga za ukrywanie swojego rzekomego związku z osobą podejrzaną o współpracę z chińskimi służbami wywiadowczymi. Wniesiony pozew będzie stanowił kolejny element dochodzenia, mającego na celu ustalenie czy Huang był celem działań zagranycznych służb wywiadowczych.