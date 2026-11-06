W sieci pojawił się już oficjalny zwiastun nowej produkcji. Głównym bohaterem stała się Myszka Miki, której przyjaciele - w tym m.in. Kaczor Donald, Myszka Minnie czy Goofy - planują daleki wyjazd na Boże Narodzenie do Lodowego Pałacu. W dniu rozpoczęcia wyprawy okazuje się, że grupa zaspała. Przyjaciele w pośpiechu odjeżdżają na lotnisko, omyłkowo pozostawiając głównego bohatera samego w domu.

Początkowo zaskoczony Mickey szybko odnajduje się w nowej sytuacji i cieszy się urokami samodzielności. Kłopoty rozpoczynają się dopiero, gdy domem interesują się włamywacze - łasica i szop. Rezolutna myszka postanawia bronić posiadłości za pomocą wymyślnych pułapek. Na jednym z kadrów widzimy, jak zbliżający się do lodówki włamywacze ślizgają się na pozostawionych na podłodze kostkach lodu.

Premiery produkcji możemy spodziewać się jeszcze w tym miesiącu, 26 listopada.

Disney pokazał zwiastun nowej animacji. To remake "Kevina samego w domu"

Jak możemy zobaczyć w zwiastunie, fabuła do złudzenia przypomina tę znaną z "Kevina samego w domu". Jest to kultowa produkcja, która w wielu polskich domach jest nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia.

Film opowiada o perypetiach ośmioletniego chłopca. Członkowie rodziny McCallisterów planują wyjazd na święta Bożego Narodzenia do Paryża, natomiast w dzień wyjazdu okazuje się, że wszyscy zaspali. W związku z pośpiechem w zamieszaniu odjeżdżają na lotnisko, przypadkowo pozostawiając Kevina samego w domu.

Pozostawiony bez opieki ośmiolatek musi zmierzyć się z włamywaczami, planującymi okraść jego dom - Harrym i Marvem. Ośmiolatek zastawia na przestępców szereg pułapek.

Fenomen "Kevina" w Polsacie. Wyjątkowa produkcja od lat łączy pokolenia

"Kevin sam w domu" trafił na ekrany polskich kin w 1992 roku. Trzy lata później zadebiutował na antenie TVP1. W 1999 roku film emitowano trzykrotnie w stacji TVN, jednak to Polsat zapoczątkował prawdziwą świąteczną tradycję, która na stałe zagościła w sercach polskich telewidzów.

Stacja pokazuje "Kevina" corocznie od 2000 roku. Wyjątkiem był rok 2002. Polsat emituje go zwykle w Wigilię, około godziny 20:00.

"Kevin sam w domu" to historia, która łączy pokolenia. To prosta, klasyczna opowieść o chłopcu, który pokonuje bandytów, a po powrocie rodziny do domu stwierdza, że samotność nie jest jednak taką atrakcją, jak na początku się wydawało. Jest to również produkcja niezwykle dochodowa. Według danych Box Office Mojo, zarobiła ona około 477,4 mln dolarów na całym świecie.

Tych faktów o "Kevinie" możesz nie wiedzieć

Z produkcją związanych jest wiele ciekawostek. Na kilka miesięcy przed premierą filmu wydano książkę bazującą na jego treści. Zawierała ona kilka scen, które faktycznie sfilmowano, ale nie umieszczono ich w ostatecznej wersji "Kevina".

Chodzi m.in. o scenę, w której Marv podaje się za policjanta. Ma to miejsce zaraz po przylocie rodziny Kevina z wakacji w Paryżu. Również z książki wiadomo, jakie nazwiska noszą włamywacze.

Warto też wiedzieć, że to Macaulay Culkin samodzielnie narysował plan rozmieszczenia pułapek w domu. Reżyser i scenarzyści zdecydowali się zaakceptować ten rysunek.