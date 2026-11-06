Agencja S&P zdecydowała w sprawie ratingu Polski. Perspektywa obniżona do negatywnej

"Kluczowym czynnikiem wspierającym rating jest odporność polskiej gospodarki - agencja prognozuje, że w latach 2027-2029 realny wzrost PKB wyniesie średnio około 3 proc." - podało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Natomiast zmiana perspektywy odzwierciedla podwyższone ryzyko, że gwałtownie rosnące zadłużenie Polski może ograniczyć zdolność rządu do reagowania na wstrząsy oraz negatywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy - dodało MF.

🇵🇱 Agencja S&P utrzymała rating Polski na poziomie A-, obniżając jednak jego perspektywę do negatywnej. W uzasadnieniu decyzji czytamy wprost: „Rząd premiera Donalda Tuska napotyka ograniczenia w realizacji swoich planów legislacyjnych i konsolidacji finansów publicznych ze względu na weta prezydenta Karola Nawrockiego, politycznie związanego z opozycyjnym Prawem i Sprawiedliwością (PiS)”. Pomimo prezydenckich wet będziemy kontynuować działania wzmacniające finanse państwa 🇵🇱. — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) November 6, 2026

Rating utrzymany, perspektywa obniżona do negatywnej. S&P zdecydowała

Ministerstwo zaznaczyło, że w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne prowadzenie polityki gospodarczej pozostaje utrudnione.

"Agencja wskazuje, że rząd pod kierownictwem premiera Donalda Tuska wciąż napotyka przeszkody w realizacji swoich założeń legislacyjnych oraz planów konsolidacji fiskalnej, co wynika z przysługującego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu prawa weta" - napisał resort.

Według cytowanych przez Ministerstwo Finansów prognoz S&P, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce utrzyma się na wysokim poziomie - powyżej 7 proc. PKB - aż do 2027 r., ponieważ zbliżające się wybory prawdopodobnie ograniczą działania na rzecz konsolidacji finansów publicznych.

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"Agencja przewiduje, że dług netto sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie gwałtownie, osiągając do 2029 roku ponad 70 proc. PKB (wobec 53 proc. w 2025 roku); skuteczność limitów zadłużenia w powstrzymaniu wzrostu długu pozostaje jeszcze kwestią otwartą" - wskazał MF.

Agencja S&P Global Ratings w maju potwierdziła ocenę kredytową Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. Z kolei we wrześniu agencja Moody's obniżyła rating Polski o jeden poziom do "A3" z "A2" z perspektywą stabilną, zrównując ocenę kredytową z ocenami S&P oraz Fitch - "A-", perspektywa negatywna. Moody's odnotował trwałe pogorszenie kondycji fiskalnej Polski, przy ograniczonej gotowości rządu do odbudowy buforów fiskalnych w okresie sprzyjających warunków gospodarczych.

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mol / polsatnews.pl