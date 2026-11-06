Agencja S&P zdecydowała w sprawie ratingu Polski. Perspektywa obniżona do negatywnej
Agencja S&P utrzymała rating Polski na poziomie A-, jednak obniżyła perspektywę do negatywnej. Do komunikatu odniósł się minister finansów Andrzej Domański, który stwierdził, że za obniżenie perspektywy odpowiada prezydent Nawrocki. "Pomimo prezydenckich wet będziemy kontynuować działania wzmacniające finanse państwa" - zapowiedział Domański.
"Kluczowym czynnikiem wspierającym rating jest odporność polskiej gospodarki - agencja prognozuje, że w latach 2027-2029 realny wzrost PKB wyniesie średnio około 3 proc." - podało w komunikacie Ministerstwo Finansów.
Natomiast zmiana perspektywy odzwierciedla podwyższone ryzyko, że gwałtownie rosnące zadłużenie Polski może ograniczyć zdolność rządu do reagowania na wstrząsy oraz negatywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy - dodało MF.
Rating utrzymany, perspektywa obniżona do negatywnej. S&P zdecydowała
Ministerstwo zaznaczyło, że w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne prowadzenie polityki gospodarczej pozostaje utrudnione.
"Agencja wskazuje, że rząd pod kierownictwem premiera Donalda Tuska wciąż napotyka przeszkody w realizacji swoich założeń legislacyjnych oraz planów konsolidacji fiskalnej, co wynika z przysługującego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu prawa weta" - napisał resort.
Według cytowanych przez Ministerstwo Finansów prognoz S&P, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce utrzyma się na wysokim poziomie - powyżej 7 proc. PKB - aż do 2027 r., ponieważ zbliżające się wybory prawdopodobnie ograniczą działania na rzecz konsolidacji finansów publicznych.
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"Agencja przewiduje, że dług netto sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie gwałtownie, osiągając do 2029 roku ponad 70 proc. PKB (wobec 53 proc. w 2025 roku); skuteczność limitów zadłużenia w powstrzymaniu wzrostu długu pozostaje jeszcze kwestią otwartą" - wskazał MF.
Agencja S&P Global Ratings w maju potwierdziła ocenę kredytową Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. Z kolei we wrześniu agencja Moody's obniżyła rating Polski o jeden poziom do "A3" z "A2" z perspektywą stabilną, zrównując ocenę kredytową z ocenami S&P oraz Fitch - "A-", perspektywa negatywna. Moody's odnotował trwałe pogorszenie kondycji fiskalnej Polski, przy ograniczonej gotowości rządu do odbudowy buforów fiskalnych w okresie sprzyjających warunków gospodarczych.
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