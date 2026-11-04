Wskaźnik 3,96 proc. to szacowana inflacja dla emerytów i rencistów (ok. 3,3 proc.) powiększona o niewielki dodatek wynikający ze wzrostu płac (ok. 0,66 pkt proc.). Takie wyliczenie przedstawił "Dziennikowi Gazecie Prawnej" dr Łukasz Wacławik z AGH. Jego ostateczna wartość będzie znana w lutym, po publikacji danych GUS za 2026 rok, mowa więc na razie o prognozach.

Emerytury i renty

Najniższa emerytura wynosi obecnie 1978,49 zł brutto. Po waloryzacji rzędu 3,96 proc. wzrosłaby do 2056,84 zł brutto, czyli o 78,35 zł miesięcznie. Osoba pobierająca przeciętną emeryturę w wysokości 4000 zł brutto może liczyć na wzrost o blisko 158 zł.

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Według prognoz ZUS, przeciętna miesięczna emerytura i renta w 2027 roku ma wynieść blisko 4530 zł. To o 6,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Waloryzacja jest automatyczna, więc nie ma konieczności składania wniosków.

Dodatki pielęgnacyjne i kombatanckie

Dodatek pielęgnacyjny dla osób po 75. roku życia oraz tych, które orzecznik ZUS uznał za całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji, wynosi obecnie 366,68 zł. W przyszłym roku byłoby to około 381,20 zł (niespełna 15 zł więcej). Taka sama kwota bazowa obowiązuje w przypadku dodatku kombatanckiego oraz dodatku za tajne nauczanie. Oba dodatki również wynosiłyby więc około 381,20 zł.

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Osobno traktowany jest jednak dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji. Z obecnych 550,02 zł wzrósłby do blisko 572 zł (podwyżka rzędu 22 zł).

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny to miesięczna dopłata do kosztów energii. Nie zależy od dochodów i jest wolny od podatku. Obecnie wynosi 336,16 zł, ale od marca może wynieść 349,47 zł (13,31 zł więcej). Przez cały rok dałoby to łącznie blisko 4194 zł, o niespełna 160 zł więcej niż dziś.

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Świadczenie przysługuje między innymi kombatantom, wdowom po nich oraz żołnierzom przymusowo zatrudnianym w kopalniach.

Trzynastka, czternastka i renta wdowia

Waloryzacja przełoży się też na trzynastkę, wypłacaną w kwietniu i czternastkę, która trafia do seniorów w drugiej połowie roku. Obie są równe najniższej emeryturze, więc przy wskaźniku 3,96 proc. wyniosłyby po 2056,84 zł brutto. Pełną czternastkę dostaną osoby z emeryturą do 2900 zł brutto.

Zmiany czekają również rentę wdowią. Od 1 stycznia 2027 roku drugi składnik tego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc. Osoby, które już je pobierają, nie muszą składać nowego wniosku. ZUS automatycznie zwiększy udział drugiego świadczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne

Osobom opiekującym się dziećmi z niepełnosprawnościami przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, wypłacane przez gminę. W 2026 roku wynosi ono 3386 złotych, ale od 1 stycznia 2027 roku wzrośnie do 3488 zł miesięcznie (o 102 złote). Jego wysokość jest powiązana z płacą minimalną, którą rząd już ustalił na przyszły rok.

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red. / polsatnews.pl