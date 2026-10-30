Za atakiem stoją hakerzy z Korei Północnej - wskazują analitycy z TRM Labs i Chainalysis. Przestępcy przejęli portfele Binance w 10 sieciach blockchain i wyprowadzili większość pieniędzy w zaledwie 20 minut.

Zdaniem ekspertów incydent ten może być największym skokiem kryptowalutowym na świecie. - To największe włamanie w historii - ocenia Aravind Srinivasan z GSR, firmy zajmującej się obrotem pozagiełdowym i animacją rynku.

Binance - platforma do handlu aktywami cyfrowymi - liczy obecnie 335 milionów zarejestrowanych użytkowników na całym świecie. Jak wynika z rocznego raportu giełdy za 2025 rok, pod jej opieką znajdowały się aktywa o wartości około 162,8 miliarda dolarów. - Środki użytkowników pozostają bezpieczne - zapewniono w oświadczeniu giełdy.

Atak hakerski na Binance. Skradziono miliardy dolarów

Przedstawiciele Binance przekazali, że razem z partnerami zamrozili aktywa warte około 3 mld dolarów. Giełda nie poinformowała, co z pozostałymi 3,3 mld. - Pokryjemy wszystkie straty wynikające z włamania - zadeklarowała współzałożycielka Binance, Yi He.

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Giełda podała, że atak nie miał wpływu na możliwość dokonywania wpłat i spodziewa się wznowienia wypłat w ciągu najbliższych 48 godzin.

Jak podaje oficjalna strona giełdy, Binance prowadzi specjalny fundusz zabezpieczający aktywa użytkowników (SAFU). Jest to rezerwa utrzymywana w całości w bitcoinach, której zadaniem jest ochrona klientów w przypadku naruszenia bezpieczeństwa. – Coraz trudniej jest przeciwdziałać atakom hakerskim, ponieważ sztuczna inteligencja potrafi znaleźć luki szybciej, niż jesteś w stanie je naprawić - zauważył Bernardo Brites, prezes firmy Trace Finance, zajmującej się infrastrukturą płatności i stablecoinów.

W akcję ratowania środków włączyły się inne podmioty z branży. Firma Tether zablokowała 1,57 mld dolarów, Circle - ponad 800 mln dolarów, a Ripple kolejne 200 mln dolarów. Pomoc w zamrożeniu części skradzionych tokenów zadeklarowała również związana z rodziną Donalda Trumpa spółka World Liberty Financial.

Eksperci: Największy atak hakerski na giełdę kryptowalut w historii

TRM podało, że kilka cech ataku odpowiadało wcześniejszym kradzieżom powiązanym z Koreą Północną, w tym włamaniu na giełdę Bybit z 2025 roku, które FBI przypisało Pjongjangowi. - Wydajemy tę opinię z z dużym stopniem pewności - napisano w oświadczeniu.

Przedstawicielstwo Korei Północnej przy ONZ w Genewie oraz ambasada tego kraju w Chinach nie odpowiedziały na prośby agencji Reuters o komentarz.

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Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wycieku mogło dojść przez zhakowany laptop jednego z inżynierów firmy. Pozwoliło to hakerowi przejąć dostęp do systemów giełdy i dokonać nieautoryzowanych wypłat - poinformowała giełda Binance.

- Na ten incydent złożyło się kilka elementów. Zespół ds. bezpieczeństwa odtwarza dokładny przebieg ataku z wykorzystaniem zainfekowanego komputera, który prawdopodobnie posłużył za punkt wejścia - przekazała giełda w oświadczeniu.

Rynki reagują spadkami

Informacja o rekordowym skoku natychmiast wywołała reakcję na rynkach finansowych. Podczas piątkowej sesji w Azji kurs Bitcoina spadł o ponad 3 proc. do poziomu 76368 dolarów, osiągając najniższy pułap od sześciu tygodni.

Ether potaniał o ponad 3 proc. (do 2178 USD), a natywny token giełdy - BNB - stracił 5 proc. wartości. Wyprzedaż dotknęła także spółki giełdowe powiązane z rynkiem krypto: akcje Coinbase spadły o niemal 5 proc., a MicroStrategy o prawie 6 proc.

Poza samą utratą środków, naruszenie bezpieczeństwa będzie miało szersze konsekwencje dla całego rynku kryptowalut, który już wcześniej znajdował się pod presją z powodu wyższych stóp procentowych w USA i słabszego popytu na fundusze ETF - wskazują analitycy.

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- Może to dodatkowo osłabić apetyt na ryzyko i skłonić inwestorów do ponownej oceny bezpieczeństwa aktywów trzymanych na scentralizowanych giełdach, a także do wzięcia pod uwagę ryzyka kontrahenta, wypłacalności czy płynności - ocenił Tim Sun, starszy analityk z hongkońskiej HashKey Group.

- Moim zdaniem użytkownicy zaczną odchodzić od mniejszych i średnich giełd. Trzymanie pieniędzy w miejscach, które w razie poważnego ataku nie byłyby w stanie pokryć strat, staje się po prostu zbyt ryzykowne - ocenił Bernardo Brites.

Według danych firmy Arkham i TRM Labs, tylko w ubiegłym roku w niemal 150 atakach hakerskich na rynku kryptowalut skradziono łącznie 2,9 miliarda dolarów. Piątkowy atak na Binance przewyższa te statystyki niemal dwukrotnie.

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mbd / wka / polsatnews.pl