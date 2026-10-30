W opublikowanym komunikacie opisano Piotra Borysa jako "inżyniera budownictwa z wieloletnim doświadczeniem w realizacji wielobranżowych projektów infrastrukturalnych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej". Podczas pracy w strukturach PKP PLK brał udział m.in. we wprowadzeniu na kolei w Polsce prędkości maksymalnej 200 km/h, co pozwoliło na start pociągów Pendolino w 2014 roku.

Piotr Borys nowym prezesem CPK

Pracował też przy inwestycjach infrastrukturalnych jako inżynier projektu według międzynarodowych warunków FIDIC. Od września 2024 roku Borys pracował w kierownictwie Podprogramu Kolejowego w spółce Centralny Port Komunikacyjny, odpowiadającym za przygotowanie i realizację inwestycji kolejowych w ramach programu Port Polska.

- Port Polska to zobowiązanie, także wobec przyszłych pokoleń. Moim celem jest sprawne prowadzenie spółki, dobre wykorzystanie kompetencji zespołu i konsekwentna realizacja przyjętych planów. Jestem inżynierem budownictwa. Przed nami dużo pracy i zależy mi na tym, żeby kolejne decyzje przekładały się na konkretne efekty - zadeklarował nowy prezes.

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"Program Port Polska przechodzi obecnie z fazy przygotowania i projektowania do rozpoczęcia realizacji dużych i skomplikowanych inwestycji infrastrukturalnych, obejmujących budowę nowego lotniska oraz sieci Kolei Dużych Prędkości" - zadeklarowano na stronie programu.

Wybór nowego prezesa jest częścią formowania składu zarządu CPK, którego zadaniem według spółki jest "sprawne rozpoczęcie budowy obiektów infrastruktury w ramach programu Portu Polska".

W lipcu Rada Nadzorcza CPK odwołała prezesa Filipa Czernickiego i członka zarządu Dariusza Kusia. Obowiązki prezesa zarządu przejął wtedy Marcin Michalski, który zasiadał w zarządzie spółki od kwietnia 2024 roku.