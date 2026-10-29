Norweska spółka Orlenu Upstream Norway, wraz z Equinor (międzynarodowy koncern energetyczny) i Wellesley Petroleum (norweska firma naftowa) zakończyli wiercenia rozpoznawcze na złożu Afrodyta na Morzu Północnym.

"Zasoby okazały się ponad dwa razy większe niż zakładano. Dla ORLENU oznacza to możliwość wydobycia ok. 32 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym cztery mld m3 gazu (ziemnego - red.)" - przekazała polska spółka.

Zasoby złoża Afrodyta na Morzu Północnym okazały się ponad dwa razy większe niż zakładano. Dla ORLENU oznacza to możliwość wydobycia ok. 32 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym 4 mld m3 gazu. https://t.co/so34acg2Cr — ORLEN (@GrupaORLEN) October 29, 2026

Sukces Orlenu w Norwegii. "Zasoby ponad dwa razy większe niż zakładano"

Jak tłumaczył wiceprezes Orlenu ds. Upstream Wiesław Prugar, Afrodyta to złoże niekonwencjonalne (ciężkie do wydobycia), na którym pierwszy odwiert wykonano prawie 20 lat temu. Zebrane wtedy dane nie dawały jednoznacznej odpowiedzi, czy jego zagospodarowanie będzie opłacalne.

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"Rozwój technologii upstream w ostatnich latach, skłonił nas, żeby wrócić do tego projektu i wykonać nowy odwiert. Jego celem było potwierdzenie dodatkowych wolumenów gazu oraz pozyskanie danych potrzebnych do wyboru najlepszego sposobu zagospodarowania złoża. Już wstępna analiza pozwoliła ponad dwukrotnie podnieść szacunki zasobów wydobywalnych Afrodyty. To oznacza, że złoże może być większe niż Omega Alfa, największe odkrycie na Szelfie w ostatnich latach, w którym Orlen również uczestniczył" - przekazał Prugar, cytowany w czwartkowym komunikacie koncernu.

Ocenił, że "wyniki prac na Afrodycie to duży sukces i ważny krok w wykorzystaniu potencjału niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu w Norwegii".

Spółka Orlenu działa na Morzu Północnym. W okolicy Afrodyty kolejne złoża

Afrodyta jest jednym z najnowszych nabytków Orlen Upstream Norway. Spółka ogłosiła przejęcie 25 proc. udziałów w złożu od Var Energi w lutym 2026 roku.

Szacowano wtedy, że całkowite zasoby wydobywalne Afrodyty wynoszą ok. 50 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe), z czego dla Orlenu - ok. 12 mln boe. Według nowych szacunków ilość surowca możliwa do wydobycia jest znacznie wyższa i, zgodnie z wyliczeniami Equinor, mieści się w zakresie 77-180 mln boe. Dodano, że oprócz gazu Afrodyta zawiera też ropę naftową i inne węglowodory.

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"Wyższe szacunki zasobów wydobywalnych to dodatkowy argument na rzecz zagospodarowania złoża. Jednym z rozważanych scenariuszy jest podłączenie Afrodyty do infrastruktury złoża Kvitebjorn, w którym Orlen Upstream Norway i Equinor są już udziałowcami. Takie rozwiązanie pozwoliłoby ograniczyć koszty i przyspieszyć uruchomienie wydobycia z Afrodyty" - podał Orlen.

Na podstawie dostępnych danych koncern szacuje, że w pobliżu może znajdować się więcej zasobów. "Rozpoczęcie produkcji z Afrodyty ułatwi potencjalne zagospodarowanie kolejnych okolicznych złóż" - podano.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, a także dział petrochemiczny oraz energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na modułowych reaktorach SMR.