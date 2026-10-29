Większość Polaków chce zwiększenia ograniczeń dla hulajnóg elektrycznych w miastach - wynika z sondażu IBRiS dla PAP. Badacze zapytali ankietowanych m.in. o to, czy są za wyznaczeniem stref z zakazem poruszania się oraz za obniżeniem dopuszczalnej prędkości dla takich pojazdów.

Strefy bez hulajnóg w miastach. Polacy jednoznacznie w sondażu IBRiS

Pierwszy z pomysłów poparło 76,5 proc., czyli ponad trzech na czterech badanych. Przeciwnego zdania jest blisko co piąty respondent (19,6 proc.). Poparcie dla stref bez hulajnóg jest wysokie w większości grup wiekowych. Wśród osób w wieku 70 lat i więcej wynosi 83 proc., w grupie 60-69 lat to 82 proc., a wśród badanych w wieku 50-59 lat - 81 proc. Najniższy wynik zanotowano wśród osób w wieku 40-49 lat (60 proc.).

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Znacznie więcej podziałów wywołuje pomysł całkowitego zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi w dużych miastach. Zakaz popiera 43,2 proc. respondentów, a 48,5 proc. jest przeciwnego zdania. 8,4 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Opinie w tej sprawie wyraźnie różnią się zależnie od wieku. Całkowity zakaz popiera 68 proc. osób w wieku 60-69 lat i 62 proc. badanych w wieku 70 lat i więcej. W grupie 18-29 lat za zakazem opowiada się już tylko 30 proc., a przeciwko niemu 63 proc. Najmniejsze poparcie dla takiego rozwiązania widać wśród osób w wieku 40-49 lat. Popiera je 17 proc. badanych z tej grupy wiekowej, a 72 proc. jest mu przeciwnych.

Różnice występują także między elektoratami. Całkowity zakaz popiera 55 proc. wyborców obozu rządzącego, 36 proc. osób deklarujących poparcie dla opozycji i 40 proc. niegłosujących i niezdecydowanych badanych.

Większe ograniczenia dla hulajnóg elektrycznych. Polacy chcą obniżenia ich prędkości

Z sondażu wynika też, że 78,2 proc. badanych uważa, że w miastach powinna zostać obniżona dopuszczalna prędkość tych pojazdów. Przeciwnego zdania jest 18,3 proc. respondentów, a 3,5 proc. nie ma zdania.

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Opinie są zróżnicowane zależnie od wieku. Ograniczenie prędkości najczęściej popierają seniorzy w wieku 70 lat i więcej (99 proc.) i osoby w wieku 60-69 lat (86 proc.). Wśród najmłodszych respondentów w wieku 18-29 lat odsetek ten wynosi 54 proc.

Różnica pojawia się również ze względu na posiadanie dzieci w wieku szkolnym. Za obniżeniem prędkości opowiada się 61 proc. osób mających dzieci w wieku szkolnym, a wśród pozostałych badanych - 82 proc.

Problem e-hulajnóg. Warszawscy radni wprowadzili zakaz

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy z hulajnóg elektrycznych korzystało 8,4 proc. respondentów, a 91,6 proc. deklaruje, że tego nie robiło.

Najczęściej po hulajnogi sięgają najmłodsi badani. W grupie wiekowej 18-29 lat w ciągu ostatniego półrocza korzystało z nich 25 proc. respondentów. Wśród osób w wieku 30-39 lat było to 12 proc., a w grupie 40-49 lat, 13 proc. Wśród osób w wieku 50-59 i 60-69 lat odsetek wynosi po jednym proc., a w grupie 70 plus nie pojawiają się takie odpowiedzi.

Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS dla PAP 22-26 października 2026 r. na ogólnopolskiej próbie tysiąca osób, metodą telefonicznych i standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

W połowie października warszawscy radni przyjęli stanowisko w sprawie zakazu poruszania się po mieście hulajnogami elektrycznymi na aplikację i zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi w centrum miasta. Zagłosowali niemal jednomyślnie.

Zaznaczyli, że aby rozwiązać problem e-hulajnóg, trzeba wprowadzić zmiany ustawowe, a także zwiększyć uprawnienia straży miejskiej, by np. mogła zatrzymywać pojazdy elektryczne w ruchu.