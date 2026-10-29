Patrick Stewart nie żyje. Gwiazdor "Star Treka" i "X-Mena" miał 86 lat

Kultura

Zmarł brytyjski aktor Patrick Stewart. Gwiazdor filmów z serii "Star Trek" i "X-Men" miał 86 lat. O śmierci artysty poinformowali najbliżsi. Aktor zmarł po krótkiej walce z chorobą.

Czarno-biały portret uśmiechniętego Patricka Stewarta z dłonią przy brodzie.
Instagram/Patrick Stewart
Nie żyje brytyjski aktor Patrick Stewart, znany z ról w "Star Treku" i "X-Men"

Nie żyje brytyjski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny Patrick Stewart. Gwiazdor hitów, takich jak "Star Trek" i "X-Men" oraz "Opowieści wigilijnej" zmarł w wieku 86 lat.

 

"Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że wczoraj w swoim domu w Los Angeles, u boku ukochanej żony Sunny, odszedł sir Patrick Stewart. Jego śmierć poprzedziła krótka i poruszająca walka z chorobą Alzheimera oraz otępieniem z ciałami Lewy'ego" - przekazano w oświadczeniu na profilu aktora w mediach społecznościowych.


"W ostatnich chwilach otaczali go najbliżsi - rodzina i przyjaciele. Towarzyszyła im żywa muzyka, modlitwa, łzy, śmiech i głębokie emocje - takie, jakie tylko on potrafił wywołać po całym życiu poświęconym nam wszystkim" - dodano.

Nie żyje Patrick Stewart. Gwiazdor "Star Treka" miał 86 lat

Podkreślono, że Stewart zostanie zapamiętany jako człowiek pełen godności, empatii i człowieczeństwa, które przejawiał w każdej swojej roli - zarówno w sztuce, jak i w życiu prywatnym.

 

 

Brytyjski aktor dał się poznać m.in. jako profesor Charles Xavier w kultowej serii "X-Men" oraz kapitan Jean-Luc Picard w "Star Treku". Stewart przez lata budował swoją pozycję nie tylko w Hollywood, ale również w kinie niezależnym i na deskach największych światowych teatrów.

 

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Legenda brytyjskiego kina przyszła na świat 13 lipca 1940 roku w Mirfield w angielskim hrabstwie West Yorkshire. Stewart zadebiutował na scenie już w latach 60. i przez ponad dwadzieścia lat pracował w Royal Shakespeare Company. W latach 70. zaliczył swój debiut na Broadwayu.

Michał Blus / polsatnews.pl
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