Patrick Stewart nie żyje. Gwiazdor "Star Treka" i "X-Mena" miał 86 lat

Nie żyje brytyjski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny Patrick Stewart. Gwiazdor hitów, takich jak "Star Trek" i "X-Men" oraz "Opowieści wigilijnej" zmarł w wieku 86 lat.

"Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że wczoraj w swoim domu w Los Angeles, u boku ukochanej żony Sunny, odszedł sir Patrick Stewart. Jego śmierć poprzedziła krótka i poruszająca walka z chorobą Alzheimera oraz otępieniem z ciałami Lewy'ego" - przekazano w oświadczeniu na profilu aktora w mediach społecznościowych.



"W ostatnich chwilach otaczali go najbliżsi - rodzina i przyjaciele. Towarzyszyła im żywa muzyka, modlitwa, łzy, śmiech i głębokie emocje - takie, jakie tylko on potrafił wywołać po całym życiu poświęconym nam wszystkim" - dodano.

Nie żyje Patrick Stewart. Gwiazdor "Star Treka" miał 86 lat

Podkreślono, że Stewart zostanie zapamiętany jako człowiek pełen godności, empatii i człowieczeństwa, które przejawiał w każdej swojej roli - zarówno w sztuce, jak i w życiu prywatnym.

Brytyjski aktor dał się poznać m.in. jako profesor Charles Xavier w kultowej serii "X-Men" oraz kapitan Jean-Luc Picard w "Star Treku". Stewart przez lata budował swoją pozycję nie tylko w Hollywood, ale również w kinie niezależnym i na deskach największych światowych teatrów.

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Legenda brytyjskiego kina przyszła na świat 13 lipca 1940 roku w Mirfield w angielskim hrabstwie West Yorkshire. Stewart zadebiutował na scenie już w latach 60. i przez ponad dwadzieścia lat pracował w Royal Shakespeare Company. W latach 70. zaliczył swój debiut na Broadwayu.