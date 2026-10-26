Ile trzeba zarabiać, żeby dostać 7 tys. zł emerytury? Wyliczenia ZUS

Z wyliczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przesłanych PAP wynika, że stopa zastąpienia, czyli stosunek średniej emerytury do średniego wynagrodzenia, będzie w Polsce nieustannie spadać. W 2027 r. wskaźnik ten wyniesie 54,1 proc., ale w 2040 roku świadczenie z ZUS pokryje już tylko 43 proc. pensji, a w 2050 roku zaledwie 34,4 proc.

7 tys. zł emerytury. Tyle muszą zarabiać kobiety i mężczyźni

Prognozowaną emeryturę liczy się, dzieląc zgromadzony kapitał przez średnie dalsze trwanie życia. Według tablicy GUS obowiązującej od kwietnia 2026 r. to 222,7 miesiąca dla 65-latka i 268,9 miesiąca dla 60-latki.

Korzystając z kalkulatora ZUS, można oszacować, że 40-letni mężczyzna, który zgromadził już 100 tys. zł składek i zarabia 14,5 tys. zł brutto, po przejściu na emeryturę w wieku 65 lat dostanie ok. 7,4 tys. zł brutto w przeliczeniu na dzisiejsze ceny.

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W gorszej sytuacji są panie. 40-latka z takim samym kapitałem, która zakończy pracę w wieku 60 lat, musi zarabiać aż 22 tys. zł brutto, żeby dostać ok. 6,9 tys. zł emerytury. To efekt m.in. niższego wieku emerytalnego. Składki są odprowadzane o pięć lat krócej, a do tego zgromadzony kapitał ZUS dzieli na dłuższy przewidywany okres wypłacania świadczenia.

Jak wygląda sytuacja w przypadku 5 tys. zł? Różnica między płciami dalej pozostaje duża. Mężczyzna w tym samym wieku i z takim samym kapitałem 100 tys. zł musi zarabiać ok. 9,4 tys. zł brutto, a 40-latka ok. 15,2 tys. zł, czyli o 5,8 tys. zł więcej.

Jak obliczyć przyszłą emeryturę?

Podobne wyliczenia łatwo przeprowadzić we własnym zakresie, aby poznać prawdopodobną wysokość przyszłej emerytury. Na stronie internetowej ZUS znajduje się wspomniany kalkulator, do którego należy wprowadzić następujące dane:

płeć oraz miesiąc i rok urodzenia

kwota zwaloryzowanych składek

kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego (dotyczy osób, które opłacały składki przed 1999 rokiem)

kwota zgromadzona na subkoncie

kwota składek za ostatnich 12 miesięcy

miesięczne wynagrodzenie brutto

planowany wiek odejścia na emeryturę

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Wszystkie te dane można uzyskać z osobistego konta PUE ZUS lub aplikacji mZUS. Wyliczona kwota nie jest definitywną wysokością przyszłej emerytury, ale jej prognozą. Wysokość świadczenia zostanie określona przez ZUS dopiero w momencie faktycznego przejścia na emeryturę, a wpływ na nią ma m.in. sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w kraju.

Co można zrobić, aby zwiększyć emeryturę?

Znaczący wpływ na wysokość świadczeń otrzymywanych z ZUS ma wiek przejścia na emeryturę. - Z naszych wyliczeń wynika, że opóźnienie przejścia na emeryturę to wzrost świadczenia o 8-12 procent każdego roku - mówi Beata Kopczyńska z ZUS.

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W województwie śląskim dwie osoby mogą pochwalić się wyjątkowo wysokimi świadczeniami. Mają bowiem za sobą około 67 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Na emeryturę przeszły w wieku 86 i 90 lat, a dziś każda z nich otrzymuje ponad 53 tys. zł miesięcznie.

Sytuację finansową w okresie jesieni życia może poprawić też dobrowolne oszczędzanie na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE), Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) lub w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

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red. / polsatnews.pl