French Touch La Belle Vie. Wielkie polsko-francuskie widowisko kolejny raz w Polsacie

Kultura

Już w najbliższą środę, 28 października o godz. 22:00, widzowie Polsatu zobaczą wyjątkowe muzyczne show. Na scenie spotkają się artyści z Polski i Francji, m.in: Ania Rusowicz, Michał Szpak, Zalia oraz ZAZ, Imany, a także chór Armii Francuskiej. Galę poprowadzą Patricia Kazadi i Piotr "Guma" Gumulec.

Plakat promocyjny French Touch 2020 z kolażem zdjęć artystów i napisem Oh la la !
Polsat News
Michał Szpak, Ania Rusowicz oraz inni artyści wystąpią podczas gali French Touch La Belle Vie

French Touch La Belle Vie to muzyczne show, które od 12 lat łączy artystów z Polski i Francji. W tym roku na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej spotkają się przedstawiciele obu kultur, reprezentujący różne style muzyczne i artystyczne osobowości.

 

Wśród wykonawców znajdą się Ania Rusowicz, Michał Szpak, Zalia, zespół BeMy, ZAZ i Imany, a także 25-osobowy Chór Armii Francuskiej. Wystąpią również artyści z francuskiego widowiska muzycznego "Balavoine, Ma Bataille", przypominającego największe przeboje Daniela Balavoine'a.

French Touch La Belle Vie. Polsko-francuskie widowisko kolejny raz na antenie Polsatu

Nie zabraknie w wyjątkowych polsko-francuskich duetów, przygotowanych specjalnie na tę okazję. Muzycznym występom będzie towarzyszył pokaz jednego z najstarszych paryskich teatrów rewiowych - La Nouvelle Ève.

 

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Stałym punktem gali jest wręczenie prestiżowej statuetki Marianne d'Honneur, przyznawanej wybitnym osobistościom zasłużonym dla budowania relacji polsko-francuskich. W gronie jej dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in: Andrzej Seweryn, Wojciech Pszoniak, Krzysztof Kieślowski, René Goscinny, Iga Świątek i Jean-Michel Jarre. Galę poprowadzą Patricia Kazadi i Piotr "Guma" Gumulec.

 

To wyjątkowe widowisko muzyczno-taneczne z udziałem polskich i francuskich artystów zostanie zarejestrowane 26 października w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Widzowie będą mogli obejrzeć je już w środę, 28 października o godz. 22.00
w Polsacie, a także 30 października o godz. 20.00 na antenie Super Polsatu.

jkn / polsatnews.pl
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