French Touch La Belle Vie to muzyczne show, które od 12 lat łączy artystów z Polski i Francji. W tym roku na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej spotkają się przedstawiciele obu kultur, reprezentujący różne style muzyczne i artystyczne osobowości.

Wśród wykonawców znajdą się Ania Rusowicz, Michał Szpak, Zalia, zespół BeMy, ZAZ i Imany, a także 25-osobowy Chór Armii Francuskiej. Wystąpią również artyści z francuskiego widowiska muzycznego "Balavoine, Ma Bataille", przypominającego największe przeboje Daniela Balavoine'a.

French Touch La Belle Vie. Polsko-francuskie widowisko kolejny raz na antenie Polsatu

Nie zabraknie w wyjątkowych polsko-francuskich duetów, przygotowanych specjalnie na tę okazję. Muzycznym występom będzie towarzyszył pokaz jednego z najstarszych paryskich teatrów rewiowych - La Nouvelle Ève.

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Stałym punktem gali jest wręczenie prestiżowej statuetki Marianne d'Honneur, przyznawanej wybitnym osobistościom zasłużonym dla budowania relacji polsko-francuskich. W gronie jej dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in: Andrzej Seweryn, Wojciech Pszoniak, Krzysztof Kieślowski, René Goscinny, Iga Świątek i Jean-Michel Jarre. Galę poprowadzą Patricia Kazadi i Piotr "Guma" Gumulec.

To wyjątkowe widowisko muzyczno-taneczne z udziałem polskich i francuskich artystów zostanie zarejestrowane 26 października w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Widzowie będą mogli obejrzeć je już w środę, 28 października o godz. 22.00

w Polsacie, a także 30 października o godz. 20.00 na antenie Super Polsatu.

jkn / polsatnews.pl