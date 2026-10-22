Surowsze kary dla kierowców? PiS z nową propozycją, podano szczegóły
"W imieniu klubu PiS złożyliśmy projekt przewidujący karę 25 lat pozbawienia wolności dla bandytów, którzy przekraczają prędkość o co najmniej 100 kilometrów i doprowadzają do śmierci człowieka" - poinformował poseł PiS Michał Wójcik. Propozycja zaostrzenia kar ma związek z przypadkami naruszenia ograniczenia prędkości. Część z nich doprowadziła do śmiertelnych wypadków.
"Koniec tolerancji dla bandytyzmu na drogach" - napisał w serwisie X polityk Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.
"Dziś w imieniu klubu PiS złożyliśmy wraz z prof. Marcinem Warchołem oraz Andrzejem Adamczykiem projekt przewidujący karę 25 lat pozbawienia wolności dla bandytów, którzy przekraczają prędkość o co najmniej 100 kilometrów i doprowadzają do śmierci człowieka" - przekazał.
Propozycja zaostrzenia kar w prawie drogowym. Poseł PiS złożył projekt
Polityk zaapelował do wszystkich sił politycznych o szybkie procedowanie propozycji.
Pomysł zaostrzenia kar ma związek z przypadkami drastycznego naruszenia ograniczenia prędkości na polskich drogach. Część z nich doprowadziła do śmiertelnych wypadków.
Jednym z najgłośniejszych w ostatnim czasie był wypadek spowodowany przez Sebastiana M. na autostradzie A1 we wrześniu 2023. Według biegłych kierowane przez niego BMW poruszało się z prędkością od 315 do 329 km/h i zderzyło się z innym autem. W wypadku zginęła trzyosobowa rodzina.
Tragiczny wypadek na A1. Sąd skazał Sebastiana M. na osiem lat więzienia
W środę Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim skazał Sebastiana M. na osiem lat więzienia. To najwyższa kara przewidziana w kodeksie karnym za zarzucany mu czyn. Zgodnie z wyrokiem sądu winny musi też wypłacić zadośćuczynienia po 500 tys. zł każdemu z rodziców zmarłych oraz bratu jednej z ofiar. W sumie to 2,5 mln zł.
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Sąd orzekł wobec oskarżonego także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 15 lat, a o warunkowe zwolnienie z zakładu karnego Sebastian M. będzie mógł się ubiegać dopiero po odbyciu trzech czwartych kary (sześciu lat). Musi też pokryć koszty postępowania sądowego (ponad 250 tys. zł).Czytaj więcej