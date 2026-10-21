Urzędnicy mogą zapukać bez zapowiedzi. Sprawdzą dokumenty i zrobią zdjęcia

O kontrolach pieców i kotłów poinformowały m.in. Urząd Miejski w Augustowie oraz Straż Miejska w Gnieźnie. ​​Urzędnicy mają prawo pojawić się bez uprzedzenia w godzinach od 6.00 do 22.00, a ​​obowiązkiem właściciela domu jest umożliwić im dostęp do źródeł ogrzewania.

Sprawdzą paliwo, dym i popiół

Przeprowadzanie kontroli pieców i kotłów leży ​​w gestii wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, a w terenie reprezentują ich upoważnieni pracownicy urzędu lub strażnicy miejscy i gminni.

Kontroler musi mieć legitymację służbową oraz imienne upoważnienie, a właściciel może poprosić o ich okazanie. ​​W Augustowie zapowiedziano, że wizyty będą się odbywać w obecności właściciela lub dorosłego domownika.

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Urzędnicy mają prawo fizycznie sprawdzić rodzaj i stan urządzeń wykorzystywanych do ogrzewania oraz skontrolować wykorzystywany typ opału. Mogą również pobrać próbkę paliwa lub pyłu z pieca do analizy i sfotografować instalację oraz dym wydobywający się z komina (barwa dymu może wskazywać na spalanie niedozwolonych materiałów, np. plastikowe opakowania lub lakierowane płyty meblowe).

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Za spalanie odpadów w domowym palenisku grożą kary pieniężne w wysokości 500 zł. Gdy sprawa trafi do sądu, np. po odmowie przyjęcia mandatu, grzywna może sięgnąć wspomnianych 5 tys. zł.

Dokumenty dla każdego pieca

Właściciel domu powinien na wezwanie przedstawić kontrolerom wymagane dokumenty, w tym:

dokumentację techniczną pieca potwierdzającą jego klasę

świadectwo jakości paliwa (w przypadku węgla)

dowód zakupu paliwa

Sprawdzane jest też, czy ogrzewanie spełnia wymogi lokalnej uchwały antysmogowej i czy dane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) są aktualne. ​​Zgodnie z przepisami każda zmiana źródła ciepła lub montaż nowego urządzenia grzewczego wymagają aktualizacji w CEEB.

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Na zakończenie wizyty sporządza się protokół, który podpisują kontroler oraz osoba kontrolowana. Tej ostatniej przysługuje jednak prawo naniesienia własnych uwag lub zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem.

Na rzecz bezpieczeństwa

​​​Część samorządów łączy kontrole z edukacją. Urząd Miejski w Augustowie zapowiada, że pracownicy urzędu będą zachęcać mieszkańców do montażu czujek tlenku węgla (czadu) i dymu oraz do korzystania z programów wsparcia na wymianę starych źródeł ciepła, np. miejski program Airgustów i ogólnopolski program "Czyste Powietrze".

Przypomną również o prawidłowej wentylacji pomieszczeń, regularnych przeglądach instalacji grzewczych i czyszczeniu przewodów kominowych. Straż Miejska w Gnieźnie przestrzega z kolei przed paleniem drewnem o wilgotności powyżej 20 proc., które zwiększa emisję zanieczyszczeń i ryzyko pożaru sadzy w kominie.

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Niektóre kontrole są wyrywkowe, inne to reakcja na skargi sąsiadów dotyczące nieprzyjemnego zapachu lub dymu unoszącego się w okolicy.

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red. / polsatnews.pl