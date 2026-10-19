W poniedziałek rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski przekazał, że przewoźnik wprowadza zimowy rozkład połączeń, którego elementem jest wstrzymanie części rejsów. Jak podkreślił, decyzję poprzedziła analizą rentowności, w ramach której pod uwagę wzięto między innymi ceny paliw.

LOT zawiesza niektóre rejsy. Ceny paliw kluczowym z powodów

Państwowy przewoźnik zawiesi połączenia między Warszawą a Bolonią. Wstrzymane będą również loty z Krakowa do Barcelony, Madrytu i Rzymu. Ponadto zmniejszona zostanie częstotliwość części połączeń na niektórych trasach. Na ten moment LOT planuje przywrócenie rejsów z początkiem kwietnia, gdy wprowadzany będzie letni rozkład.

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- Analiza siatki połączeń wzięła pod uwagę wiele czynników decydujących o rentowności, a jednym z najważniejszych są obecne wysokie ceny paliwa. Ich wpływ na koszty przewoźnika, a co za tym idzie opłacalność lotów, jest znacznie większy niż jeszcze w lutym, kiedy koszt paliwa stanowił ok. 25 proc. wszystkich kosztów ponoszonych przez linie lotnicze. Dziś może to być nawet 40 proc. - powiedział Moczulski.



Innym czynnikiem mającym wpływ na zawieszenie lotów jest wysoka presja konkurencyjna na rynku w Europie Środkowej. Ogranicza ona możliwość podnoszenia cen, żeby zrekompensować wyższe koszty paliwa.

Nowy rozkład PLL LOT. Część rejsów zawieszonych, inne zostaną uruchomione

Choć część rejsów zostanie zawieszona, pod innymi względami oferta LOT-u stanie się nieco bogatsza. Moczulski przekazał, że przewoźnik zwiększy ofertę połączeń międzykontynentalnych.

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- Uruchomiliśmy połączenie do Bangkoku, z końcem marca uruchamiamy loty do Hanoi. Powiększamy też naszą flotę. Do połowy przyszłego roku dołączą do niej cztery Dreamlinery. Zostaną wykorzystane do zwiększenia częstotliwości lotów na obecnych trasach, ale rozważamy również zaoferowanie kolejnych - wyjaśnił rzecznik.



Zgodnie z danymi Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA ceny paliwa lotniczego na świecie w połowie października były droższe o prawie 114 proc. względem analogicznego okresu w zeszłym roku. Wzrost cen nastąpił na przełomie lutego i marca, gdy rozpoczął się konflikt w Zatoce Perskiej.