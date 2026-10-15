- Rosyjski olej napędowy zaczął trafiać na światowego rynki - poinformował w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podczas briefiengu prasowego w Moskwie.

- Obecnie uwalniane są wielki ilości tego surowca. Ten olej zaczął już trafiać na rynek - dodał przedstawiciel rosyjskich władz.

Wznowienie dostaw nastąpiło niespełna tydzień po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa porozumienia z Władimirem Putinem. 9 października amerykański prezydent poinformował, że Rosja zgodziła się na natychmiastowe dostarczenie ponad 300 tys. ton oleju napędowego na rynek światowy, w tym do USA.

Rosja wznawia eksport diesla. W tle porozumienie Trumpa z Putinem

Umowa została zawarta pomimo obowiązującego w Rosji tymczasowego zakazu eksportu tego wspomnianego wcześniej surowca. Ograniczenie wprowadzono w lipcu w związku z ukraińskimi atakami na rosyjskie rafinerie.

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Jak informuje Reuters, pierwsze transportu paliwa opuściły już Rosję. 13 października z bałtyckiego portu Primorsk wypłynął tankowiec przewożący 40 tys. ton oleju napędowego. Jego punktem docelowym jest Maroko.

Porozumienie Waszyngtonu z Moskwą wywołało falę krytyki zarówno ze strony Ukrainy oraz części amerykańskich polityków. Przeciwnicy umowy wskazują, że sprzedaż rosyjskiego paliwa może zwiększyć dochody Kremla w czasie trwającej, bezprawnej inwazji na Ukrainę.

- Teraz Putin się śmieje, bo to porozumienie w sprawie diesla jest dla niego po prostu zwycięstwem - skomentował porozumienie Trumpa z rosyjskim przywódcą, prezydent Ukrainy - Wołodymyr Zełenski.

Rozejm energetyczny tylko w głowie Trumpa. Rosja i Kijów kontynuują ataki

Podczas czwartkowego briefingu Dmitrij Pieskow odniósł się również do ataków na infrastrukturę energetyczną. Rzecznik Kremla utrzymywał, że Ukraina nie przestrzega zapowiadanego wstrzymania uderzeń.



- Ze strony Ukrainy nie było żadnego moratorium. W ostatnich dniach trwały ataki na nasze rafinerie i obiekty sektora energetycznego - stwierdził.



W niedzielę Donald Trump ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na "rozejm energetyczny". Żadna ze stron konfliktu nie potwierdziła jednak zawarcia takiego porozumienia.

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Sam Zełenski wyraził zaskoczenie deklaracją amerykańskiego przywódcy. Zapewnił jednocześnie, że Kijów jest gotowy poprzeć zawieszenie ataków na obiekty energetyczne, jeśli podobne zobowiązanie podejmie Moskwa.

Rosyjskie ataki na ukraińską energetykę. Setki tysięcy osób bez prądu

W środę Rosja zaatakowała 26 obiektów energetycznych w Ukrainie, pozbawiając dostępu do energii elektrycznej około 600 tys. osób - poinformował Wołodymyr Zełenski. Wśród celów znalazły się także cztery obiekty gazowe i naftowe.



Kilka dni wcześniej rosyjskie siły uderzyły w jedną z kluczowych elektrowni w Charkowie, na północnym wschodzie Ukrainy.



Z kolei w czwartek ukraińska armia przeprowadziła atak na rafinerię w obwodzie riazańskim, około 200 kilometrów od Moskwy. Według przekazanych informacji był to pierwszy ukraiński atak na rosyjski obiekt energetyczny od czasu ogłoszenia przez Trumpa domniemanego rozejmu.