"Z głębokim smutkiem informujemy o tragicznej śmierci ukochanego aktora, filantropa i obrońcy praw osób z niepełnosprawnościami" - przekazali przedstawiciele RJ Mitte'a.

Amerykański aktor znany z roli syna Waltera White’a w serialu "Breaking Bad", zmarł w poniedziałek w wieku 34 lat.

Mitte zmarł w Brownsville w Teksasie z niewyjaśnionych na razie powodów. Policja wyklucza na razie podejrzenie udziału osób trzecich.

USA. Nie żyje RJ Mitte, aktor znany z serialu "Breaking Bad"

Aktor od 15 roku życia grał Waltera White’a Jr. w serialu kultowym serialu "Breaking Bad", opowiadającym o nauczycielu chemii, który na wieść, że jest nieuleczalnie chory, zaczyna produkować i sprzedawać narkotyki, by zabezpieczyć finansowo swojego syna i żonę.

RJ Mitte miał mózgowe porażenie dziecięce. Występował także w serialach "Switched at Birth" i "Strażnicy sprawiedliwości".

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Bryan Cranston, odtwórca roli Waltera White'a, czyli ojca bohatera granego przez Mitte'a w "Breaking Bad", we wpisie na Instagramie wspominał rozwój aktorskiego talentu Mitte'a. "Będzie tęsknił, synu" - napisał.

"Jeszcze kilka tygodni temu wymienialiśmy wiadomości, umawiając się na wspólny lunch. Nie wiem, czy to spotkanie zmieniłoby jego przyszłość… Wiem jednak, że go kochałem i czerpałem ogromną radość z naszej znajomości – zarówno w trakcie kręcenia serialu, jak i po tym, gdy emocje wokół 'Breaking Bad' już opadły…" - napisał Cranston.

Aaron Paul, grający w "Breaking Bad" Jesse'ego Pinkmana, przekazał, że wiadomość o śmierci przyjaciela "złamała mu serce".