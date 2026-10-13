Maksymalne ceny paliw. Rząd podał kwoty

Biznes

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,11 zł, benzyny 98 - 8,01 zł, a oleju napędowego - 7,98 zł - przekazało we wtorek Ministerstwo Energii.

Zbliżenie na nowoczesny dystrybutor paliwa na stacji benzynowej z widocznymi pistoletami oraz cyfrowym wyświetlaczem.
Polsat News
Komunikat Ministerstwa Energii w sprawie cen paliw

Minister energii Miłosz Motyka poinformował, że w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7,11 zł, benzyny 98 - 8,01 zł, a diesla - 7,98 zł.

 

We wtorek za litr benzyny 95 kierowcy płacą nie więcej niż 7,06 zł, benzyny 98 - 7,95 zł, a oleju napędowego - 8,02 zł.

 

Znaczy to, że cena benzyn 95 i 98 poszła w górę, odpowiednio o pięć i sześć gr na litrze. Jednocześnie cena oleju napędowego spadła w porównaniu do wczoraj o cztery gr. Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

 

Następne obwieszczenie ministra energii Miłosza Motyki ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi ceny na czwartek.

Maksymalne ceny paliw. Rządowy pakiet Ceny Paliw Niżej

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

 

Mechanizm został uruchomiony po wejściu części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

 

ZOBACZ: Niemiecki dziennik chwali Polskę za ceny paliw. "Bardziej opłacalne niż kiedykolwiek"

 

Ustawa otworzyła drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań ma pochodzić z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. Według założeń rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 r., a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

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Michał Blus / polsatnews.pl
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