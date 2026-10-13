Atom w Wielkopolsce. Historyczna umowa podpisana

Umowę podpisali prezes ZE PAK Piotr Żak i założyciel SGE Michał Sołowow. To przykład kompleksowej transformacji energetycznej. Podobna inwestycja jest już realizowana w Kanadzie.

- Na naszych terenach powęglowych powstanie sześć nowoczesnych, małych reaktorów jądrowych o łącznej mocy około 1800 MW. Kryzysy energetyczne i paliwowe ostatnich lat pokazują, że Polska potrzebuje niezależnego źródła taniej, czystej, zeroemisyjnej energii. Jesteśmy dumni i dla nas to jest fantastyczna wiadomość, że właśnie ta energia popłynie z Konina - powiedział Maciej Koński, wiceprezes Zarządu ZE PAK.

Porozumienie ZE PAK i SGE. Historyczna umowa w sprawie atomu

- Zastąpienie energetyki w Pątnowie przez supernowoczesną energetykę opartą o technologię BWRX-300 to naprawdę fantastyczne rozwiązanie, które wprowadzi nas w XXI wiek. SMR-y to przyszłość i podstawa naszej konkurencyjności, ale też i rozwiązanie podstawowych problemów z dostępem do energii - wskazał Michał Sołowow, założyciel SGE.