Zespół sędziowski w polskiej najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce nożnej składa się z sześciu sędziów:

główny - biegający po boisku i podejmujący ostateczną decyzję;

dwóch asystentów - poruszający się po liniach bocznych boiska i pomagający m.in. przy spalonych i autach;

techniczny - odpowiadający za sprawy organizacyjne np. przeprowadzenie zmiany;

sędzia VAR (Video Assistant Referee) - weryfikujący kluczowe sytuacje na powtórkach wideo;

sędzia AVAR (Assistant Video Assistant Referee) - asystujący sędziemu VAR

Jak donosi TVP Sport, za jedno spotkanie arbiter główny może liczyć na 4,2 zł brutto, z czego otrzymać może do ręki kilkaset zł mniej. WP SportoweFakty oceniło, że przy minimum trzech spotkaniach w miesiącu, da się godnie wyżyć tylko z pensji sędziego.

Ile zarabiają sędziowie w Polsce? Kwota nie powala

O wiele gorzej wypadają zarobki pozostałych członków zespołu sędziowskiego. Tzw. sędziowie liniowi 2,2 tys. zł, a techniczny jedynie 700 zł. W obu przypadkach kwota ta jest jeszcze przed odjęciem podatku. Z kolei arbitrzy VAR mogą liczyć na zarobki pokroju 2,4 złotych brutto.

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W niższych ligach kwestia zarobków wygląda jeszcze gorzej. W Betclic I lidze sędziowie główni i ich asystenci otrzymują niewiele ponad połowę tego co ich odpowiednicy w Ekstraklasie - 2,3 tys. oraz 1,2 tys. zł brutto. Z kolei arbiter techniczny zarabia 550 zł brutto. W drugiej lidze te stawki wynoszą odpowiednio 1,5 tys., 900 i 350 zł, a w trzeciej 700 i 500 zł.

TVP Sport sprawdziła również jakie stawki mają sędziowie w STS Pucharze Polski. W tym przypadku różni się ona w zależności od etapu rozgrywek - im wyższy tym zarobki arbitra są większe. Przykładowo na poziomie 1/32 finału sędziowie główni i liniowi otrzymują 1,5 tys. i 900 zł brutto, a ci na przy systemie VAR 1100 i 900 zł. Sędzia techniczny tu zarabia najmniej jak do tej pory, ponieważ 250 zł.

Najkorzystniej zarobki sędziów wyglądają w półfinale i finale. W obu przypadkach nagroda pieniężna dla prowadzących mecz jest taka sama i wynosi tyle samo, co za jeden mecz w PKO Ekstraklasie.